Trump puede poner fin a las protecciones de deportación de 60.000 inmigrantes

Por Jack Queen

21 ago (Reuters) -

Un tribunal federal de apelaciones despejó el miércoles el camino para que el Gobierno del presidente Donald Trump ponga fin a las protecciones temporales de deportación y cancele los permisos de trabajo para más de 60.000 inmigrantes de América Central y Nepal.

El fallo de la Corte de Apelaciones de EEUU para el Noveno Circuito permite al Gobierno poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para inmigrantes de Nicaragua, Honduras y Nepal mientras se resuelve un judicial a esa política. Los tres jueces que firmaron la orden no proporcionaron razonamientos jurídicos.

La orden pone fin inmediatamente a la protección de los nepalíes, que expiró el 5 de agosto. Las protecciones para hondureños y nicaragüenses expirarán el 8 de septiembre.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, Tricia McLaughlin, dijo en un comunicado que la decisión ayudará a restaurar la integridad del sistema de inmigración y evitará que el Estatus de Protección Temporal se utilice como un "sistema de asilo de facto".

Ahilan Arulanantham, del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Universidad de California en Los Ángeles, uno de los grupos que presentó la demanda, criticó al tribunal por no proporcionar razonamientos y dijo que la decisión "simplemente sanciona la toma de poder del Gobierno".

La juez de distrito Trina L. Thompson había bloqueado temporalmente en julio la cancelación de las protecciones por parte del Gobierno en una sentencia tajante, en la que consideró que la decisión de la administración estaba probablemente motivada por animadversión racial. (Información de Jack Queen en Nueva York; edición de Stephen Coates; editado en español por Patrycja Dobrowolska)