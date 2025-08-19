Trump, Putin y Zelenski deben reunirse y tomar decisiones

"Espero que Putin sea bueno; de lo contrario, la situación se complicará. Zelensky también debe mostrar flexibilidad", agregó Trump, que reveló que en las conversaciones de este lunes "Francia, Gran Bretaña y Alemania quieren tropas en Ucrania", que no será parte de la OTAN.

"Es posible que Vladimir Putin no quiera llegar a un acuerdo. Sabremos más sobre Putin en las próximas semanas", añadió Trump, enfatizando que la relación con Putin "solo es importante si podemos hacer las cosas".

Según el portal Politico, el propio Vladimir Putin solicitó una reunión bilateral con Volodimir Zelensky. Cuando Trump lo llamó este lunes y se ofreció a asistir a la reunión trilateral, Putin le dijo que no era necesario. "Quiero verlo a solas", dijo Putin, de acuerdo a la versión. (ANSA).