Trump: queremos terminar con Irán primero, pero Cuba "es cuestión de tiempo"
5 mar (Reuters) - El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que quiere «acabar primero con Irán, pero Cuba es cuestión de tiempo».
Trump sostuvo que primero quiere terminar la guerra en Irán, pero que luego «será solo cuestión de tiempo antes de que (...) mucha gente increíble regrese a Cuba».
Trump, en un acto con el Inter Miami en la Casa Blanca, dijo que Cuba «tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo».
«Queremos terminar primero con esto», dijo, refiriéndose al conflicto en Irán. (Reporte de Bo Erickson, escrito por Michelle Nichol; Editado en español por Javier Leira)