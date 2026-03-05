Trump: queremos terminar con Irán primero, pero Cuba "es cuestión de tiempo"

5 ‌mar (Reuters) - ‌El ⁠presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el ​jueves ⁠que ⁠quiere «acabar primero con ​Irán, pero Cuba es ‌cuestión de ​tiempo».

Trump sostuvo ​que primero quiere terminar la guerra en Irán, pero que luego «será solo ​cuestión de tiempo ⁠antes de que (...) mucha ‌gente increíble regrese a Cuba».

Trump, en un acto con el Inter Miami en ‌la Casa Blanca, dijo que Cuba «tiene ⁠muchas ganas ‌de llegar ⁠a un ⁠acuerdo».

«Queremos terminar primero con esto», dijo, refiriéndose al conflicto en ‌Irán. (Reporte de ​Bo Erickson, escrito por Michelle Nichol; Editado en español ‌por Javier Leira)