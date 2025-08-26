Trump quiere a Dan Scavino en Oficina de Personal

“Dan Scavino es uno de los asesores más confiables y veteranos del presidente Trump”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“Nadie mejor que él puede garantizar que la administración presidencial cuente con el personal más cualificado, competente y motivado del movimiento America First”, añadió la funcionaria, citada por Politico.

Scavino sustituye a Sergio Gor, nombrado la semana pasada embajador en India y enviado especial para asuntos del sur y centro de Asia, quien se había ganado la confianza del presidente gracias a su tolerancia cero hacia quienes criticaban al magnate en el pasado.

Muchos miembros del movimiento MAGA esperaban que el puesto lo ocupara la influyente figura de derecha Laura Loomer, pero Scavino estuvo al lado de Trump durante años, desde que fue contratado como caddie de golf del magnate en los años 90, cuando tenía 16 años. (ANSA).