Trump quiere deportar a el salvador a algunos ciudadanos de eeuu

La propuesta alarma a los defensores de los derechos civiles

El presidente dice que la administración se asegurará primero de que la medida es legal

Trump plantea la idea durante la visita del presidente salvadoreño a la Casa Blanca

Por Gram Slattery y Sarah Morland

WASHINGTON, 14 abr (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que quiere deportar a algunos criminales violentos que son ciudadanos estadounidenses a El Salvador, donde serían encarcelados en virtud de un acuerdo con el Gobierno del país centroamericano.

Trump habló con periodistas en la Casa Blanca durante la visita de Estado del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.

Las declaraciones fueron una de las señales más claras hasta ahora de que el presidente de Estados Unidos va en serio con la deportación de ciudadanos naturalizados y nacidos en la nación norteamericana, una propuesta que ha alarmado a los defensores de los derechos civiles y que muchos juristas consideran inconstitucional.

Trump afirmó que solo llevaría a cabo la idea si su administración determinaba que era legal. No quedó claro qué nivel de debido proceso recibiría un estadounidense antes de ser deportado.

"Siempre tenemos que obedecer las leyes, pero también tenemos criminales de cosecha propia que empujan a la gente en el metro, que golpean a ancianas en la nuca con un bate de béisbol cuando no están mirando, que son monstruos absolutos", dijo Trump.

"Me gustaría incluirlos en el grupo de personas que hay que sacar del país, pero habrá que ir mirando las leyes al respecto", añadió.

Trump dijo a los periodistas la semana pasada que le "encantaba" la idea de deportar a ciudadanos a El Salvador, después de que Bukele informara que el país latinoamericano estaba abierto a albergar a presos estadounidenses.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó más tarde que la propuesta estaba sobre la mesa, diciendo que Trump había "dejado caer" la idea.

La administración estadounidense ha enviado a cientos de migrantes acusados de afiliaciones criminales a la dura megaprisión de El Salvador conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo, bajo autoridades legales a menudo impugnadas. Washington está pagando a El Salvador 6 millones de dólares.

El deportado más destacado, Kilmar Ábrego García, de nacionalidad salvadoreña, fue expulsado a pesar de una orden judicial que lo protegía. El gobierno de Trump ha calificado su deportación de error administrativo.

La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la semana pasada la sentencia de un tribunal inferior que ordenaba a la administración "facilitar y hacer efectivo" su regreso. Pero dijo que el término "efectuar" no estaba claro y podría exceder la autoridad del juez del tribunal de distrito.

En un escrito judicial presentado el domingo, la administración afirmó que no estaba obligada a ayudar a Ábrego García a salir de la cárcel de El Salvador. Bukele dijo durante la reunión del lunes con Trump que no lo devolvería ni lo pondría en libertad en El Salvador, y el mandatario estadounidense indicó que no estaba interesado en pedir su regreso. (Reporte de Gram Slattery y Sarah Morland; Editado por Colleen Jenkins y Cynthia Osterman; Editado en español por Raúl Cortés Fernández)