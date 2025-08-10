Trump quiere desalojar a los sin techo de Washington y enviarlos "lejos de la capital"

Por Bo Erickson y Nandita Bose

WASHINGTON, 10 ago (Reuters) - El presidente Donald Trump prometió el domingo desalojar a las personas sin hogar de la capital del país y encarcelar a los delincuentes, a pesar de que la alcaldesa de Washington sostiene que actualmente no hay un repunte de la delincuencia.

"Los sintecho tienen que mudarse, INMEDIATAMENTE. Les daremos lugares donde alojarse, pero LEJOS de la capital. Los criminales, no deben mudarse. Los vamos a meter en la cárcel, que es donde pertenecen", publicó Trump en la plataforma Truth Social.

La Casa Blanca no quiso explicar qué autoridad legal utilizaría Trump para desalojar a la gente de Washington. El presidente republicano solo controla terrenos y edificios federales en la ciudad.

Trump tiene previsto dar una rueda de prensa el lunes en la que hablará sobre su intención de "detener el crimen violento en Washington". No estaba claro si anunciaría más detalles sobre su plan de desalojo.

El post de Trump en Truth Social incluía fotos de tiendas de campaña y calles de Washington con basura. "Voy a hacer nuestra capital más segura y más hermosa de lo que nunca fue antes", dijo.

Según Community Partnership, una organización que trabaja para reducir el número de sintecho en la capital del país, hay 3782 personas solas sin hogar en la ciudad de unos 700.000 habitantes.

La mayoría de estas personas se encuentran en albergues de emergencia o viviendas de transición, mientras que unas 800 se consideran sin techo, según la organización.

La alcaldesa demócrata de Washington, Muriel Bowser, dijo el domingo que la capital "no está experimentando un repunte de la delincuencia".

"Es cierto que tuvimos un terrible pico de delincuencia en 2023, pero esto no es 2023", dijo Bowser en el programa The Weekend de MSNBC. "Hemos pasado los últimos dos años reduciendo los delitos violentos en esta ciudad, llevándolos a su nivel más bajo en 30 años".

El departamento de policía de Washington informó que los delitos violentos en los primeros siete meses de 2025 se redujeron un 26% en la ciudad en comparación con el año pasado, mientras que la delincuencia en general bajó alrededor del 7%.

Bowser dijo que Trump es "muy consciente" del trabajo de la ciudad con las fuerzas de seguridad federales después de reunirse con él hace varias semanas en la Casa Blanca.

