Trump quiere participar en elección de nuevo líder de Irán, mientras los ataques arrecian

* Trump dice que quiere participar en elección de próximo líder de Irán

* Israel atacará instalaciones subterráneas de misiles

* Azerbaiyán se ve envuelto en la guerra, que sigue expandiéndose

Por Parisa Hafezi y Steve Holland

DUBÁI/JERUSALÉN, 5 mar (Reuters) - El presidente estadounidense, Donald Trump, reclamó el ‌jueves el derecho a participar junto a Irán en ‌la elección ⁠de su próximo líder, mientras la guerra se recrudecía con los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel en distintas zonas del país y nuevos bombardeos sobre ciudades del golfo Pérsico.

En una entrevista con Reuters, Trump dijo que Mojtaba Jamenei, hijo del difunto líder supremo Alí Jamenei, un radical considerado el favorito para suceder a su padre, era una opción poco ​probable.

"Queremos participar en ⁠el proceso de elección de ⁠la persona que va a liderar Irán en el futuro", dijo por teléfono.

"No tenemos que volver cada cinco años y hacer esto una y otra vez (...) Alguien que sea bueno para ​el pueblo, bueno para el país".

Los comentarios los hizo en una jornada en que el ejército israelí advirtió a los residentes que evacuaran zonas como el este de Teherán, mientras que los ‌medios de comunicación iraníes informaban de que se habían escuchado explosiones en varias partes de la capital.

"Hoy es peor que ayer. ​Están atacando el norte de Teherán. No tenemos adónde ir. Es como una zona ​de guerra. Ayúdennos", dijo Mohammadreza, de 36 años, por teléfono desde Teherán, con voz temblorosa, mientras resonaban las explosiones de lo que Israel describió como su última oleada de ataques contra objetivos del Gobierno iraní.

LAS ALERTAS SUENAN EN EL GOLFO PÉRSICO

Las sirenas de alarma sonaron en Israel, Dubái y Abu Dabi, y los bomberos de Baréin extinguieron un incendio en una refinería tras un ataque con misiles, mientras Irán respondía a los ataques de Estados Unidos e Israel.

Con la guerra ya en su sexto día, Azerbaiyán se convirtió en el último país en verse involucrado. Bakú acusó a Irán de lanzar drones contra su territorio y ordenó el cierre de su espacio aéreo meridional ​durante 12 horas.

Irán, que cuenta con una importante minoría azerí, negó haber atacado a su vecino, pero el episodio puso de relieve la rapidez con la que se ha extendido la guerra desde los sorpresivos ataques aéreos de Estados Unidos e Israel que mataron a Jamenei el sábado.

En Irán, al menos ⁠1.230 personas han perdido la vida, según la Media Luna Roja Iraní, entre ellas 175 alumnas y personal de una escuela primaria en Minab, en el sur del país, el primer día de la guerra. Otras 77 personas han muerto en el Líbano, según el ‌Ministerio de Salud de ese país.

Miles huyeron del sur de Beirut el jueves después de que Israel advirtió a los residentes de que abandonaran la zona.

NETANYAHU DICE QUE "AÚN QUEDA MUCHO POR DELANTE"

Si bien algunos mercados financieros internacionales se recuperaron de las caídas registradas a principios de semana, las repercusiones económicas de la campaña se intensificaron, ya que países de todo el mundo se vieron privados de una quinta parte de la oferta mundial de petróleo y gas natural licuado.

La Guardia Revolucionaria iraní dijo el jueves que alcanzó un petrolero estadounidense en la parte norte del golfo Pérsico y que el buque estaba en llamas, la última de numerosas noticias sobre ataques iraníes a barcos.

Durante una visita a una base aérea en el sur del país, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que los logros de Israel hasta ahora en Irán habían sido "magníficos", pero que "aún faltaba ‌mucho". El ministro de Asuntos Exteriores de Irán dijo que Washington "lamentaría amargamente" el precedente que había sentado al hundir un barco en aguas internacionales sin previo aviso. Un comandante de la Guardia Revolucionaria, el general ⁠Kioumars Heydari, dijo a la televisión estatal: "Hemos decidido luchar contra los estadounidenses dondequiera que estén".

El cuerpo del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, asesinado en las primeras horas de la campaña aérea estadounidense-israelí debía ser ‌velado en una sala de oración de Teherán desde el miércoles por la noche para dar inicio a tres días de luto, pero el funeral, que se esperaba ⁠que atrajera a miles de dolientes a las calles, fue pospuesto de forma repentina e indefinida poco antes de su inicio.

PIRATEO A LA TELEVISIÓN IRANÍ

Dos ⁠fuentes familiarizadas con los planes de batalla de Israel dijeron que, tras haber matado a muchos líderes iraníes durante casi una semana de ataques, ahora planeaba entrar en una segunda fase en la que atacaría los búnkeres subterráneos donde Irán almacena sus misiles.

Israel ha declarado que su objetivo en la guerra es derrocar a los gobernantes clericales de Irán. Washington dice que su meta es impedir que Teherán pueda proyectar su fuerza fuera de sus fronteras, pero también ha pedido a los iraníes que se levanten y tomen el poder.

La televisión estatal fue pirateada el jueves y emitió un video de Reza Pahlavi, el hijo exiliado del último ‌sha de Irán, que se ha convertido en una importante figura de la oposición.

"Una pesada carga ​del destino recae sobre los hombros de todos nosotros. Y juntos recorreremos este camino hasta la victoria final. Larga vida a Irán", dijo.

Las sirenas antiaéreas en Israel enviaron a los ciudadanos a los refugios. El portavoz militar Effie Defrin dijo que hubo una disminución en el número de lanzamientos diarios de misiles desde Irán, pero que "la amenaza aún existe".

"Cuanto más intensifiquemos los daños y eliminemos los lanzadores, más disminuirá la amenaza con el tiempo", agregó.

