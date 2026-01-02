Trump quiere renovar “campo de golf del presidente”, aunque aún no juega allí

WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump jugó golf durante gran parte de sus dos semanas de vacaciones en Florida. Pero cuando regrese a la Casa Blanca, hay un campo de golf militar que tiene en la mira para un importante proyecto de rediseño integral pese a no haber jugado nunca allí.

Siendo desde hace tiempo un lugar de escapada predilecto del presidente estadounidense en funciones que busque alejarse de unas horas del estrés de dirigir al mundo libre, los Campos en Andrews, dentro de la Base Militar Conjunta Andrews en Maryland —a unos 24 kilómetros (15 millas) de la Casa Blanca— son conocidos como el “campo de golf del presidente”. Gerald Ford, Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush y Joe Biden han pasado tiempo ahí, y Barack Obama jugó golf ahí con más frecuencia que cualquier otro presidente: aproximadamente 110 veces en ocho años.

Trump siempre ha preferido los campos de golf de su familia, y ha pasado aproximadamente uno de cada cuatro días de su segundo mandato en alguno de ellos. Pero ahora ha contratado al campeón de golf Jack Nicklaus como el arquitecto para el rediseño de los Campos en Andrews.

“Es increíble que alguien tenga tiempo para tomarse un par de horas libres de las crisis mundiales. Y son personas como cualquier otra”, dijo Michael Thomas, exdirector general del campo, quien ha jugado al golf con muchos de los presidentes que han visitado Andrews a lo largo de los años.

La Base Andrews, más conocida como el lugar que alberga el Air Force One, tiene dos campos de golf de 18 hoyos y uno de 9 hoyos. Sus instalaciones han sido renovadas anteriormente, incluyendo una mejora en 2018, cuando el Congreso aprobó fondos para reemplazar aviones presidenciales obsoletos y construir un nuevo hangar e instalaciones de apoyo. Ese proyecto estaba tan cerca de los campos de golf que también tuvieron que ser modificados en ese momento.

Trump recorrió la base en helicóptero antes del Día de Acción de Gracias con Nicklaus, quien ha diseñado campos de golf de élite en todo el mundo. El presidente calificó a Andrews como “un lugar magnífico que ha sido destruido con el paso de los años por falta de mantenimiento”.

No obstante, otros golfistas describen los campos de Andrews como en buen estado, a pesar de que hay algunas zonas secas. Las reseñas en línea elogian los árboles maduros, los roughs complicados y los estanques y arroyos que funcionan como trampas de agua. Los campos son básicamente planos, pero ofrecen vistas de la base circundante.

“A todos les gusta conducir el carrito”

El primer presidente que jugó golf en la Base Andrews fue Ford en 1974. Thomas comenzó a trabajar allí un par de años después y fue gerente general desde 1981 hasta su jubilación en 2019.

Indicó que, a lo largo de los años, el Servicio Secreto utilizó hasta 28 carritos de golf —además de la habitual caravana presidencial de 30 vehículos—, para mantener el perímetro seguro.

“Siempre es una producción de (el cineasta) Cecil B. DeMille”, dijo Thomas, quien tuvo la oportunidad de jugar rondas con cuatro presidentes diferentes y con Biden cuando era vicepresidente.

Agregó que los comandantes en jefe disfrutaban de su tiempo en el campo a su manera, pero “a todos les gusta conducir el carrito (de golf) porque nunca tienen la oportunidad de hacerlo”

“Es como volver a recibir la licencia para conducir”, bromeó Thomas.

Trump juega al golf casi todos los fines de semana y, hasta el 2 de enero, ha dedicado aproximadamente 93 días de su segundo mandato a esa actividad, según un análisis de sus agendas realizado por The Associated Press.

Esa cuenta incluye los días en que Trump jugó en campos de golf propiedad de su familia en Virginia, a unos 48 kilómetros (30 millas) de la Casa Blanca, y cerca de su mansión en Mar-a-Lago, en Florida, donde pasa las vacaciones de invierno. También incluye 10 días que Trump pasó en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, donde su agenda le permitió jugar rondas de golf.

Trump ha visitado la Base Andrews en el pasado, pero ni la Casa Blanca ni la base tienen constancia de que haya jugado en esos campos.

Otro proyecto de construcción de Trump

La historia militar de Andrews se remonta a la guerra de Secesión, cuando las tropas de la Unión utilizaron como dormitorio una iglesia cercana a Camp Springs, Maryland. Su campo de golf se inauguró en 1960.

La Casa Blanca informó que la renovación será la más significativa en la historia de Andrews. Los campos y la casa club necesitan mejoras debido al desgaste, agregó, y se considera la posibilidad de incluir un centro de eventos multifuncional como parte del proyecto.

“El presidente Trump es un golfista de élite con una extraordinaria atención al detalle y al diseño”, declaró Davis Ingle, portavoz de la Casa Blanca. “Su visión para renovar y embellecer los campos de golf de la Base Conjunta Andrews traerá mejoras muy necesarias que los militares y sus familias podrán disfrutar durante generaciones”.

Los planes se encuentran en sus primeras etapas, y el costo y la financiación del proyecto aún no se han determinado, agregó la Casa Blanca. Trump sólo ha dicho que requerirá “muy poco dinero”.

Las mejoras en la Base Andrews se suman a una serie de proyectos de construcción de Trump, incluida la demolición del ala este de la Casa Blanca para construir un amplio salón de baile, cuyo costo se estima ahora en 400 millones de dólares; la remodelación del baño adjunto a la habitación Lincoln; y la sustitución del césped de la rosaleda por un patio estilo Mar-a-Lago.

Fuera de la Casa Blanca, Trump ha liderado proyectos de construcción en el Centro Kennedy y quiere erigir un arco al estilo del de París cerca del Monumento a Lincoln. Además, ha dicho que quiere reconstruir el Aeropuerto Internacional de Dulles, en el norte de Virginia.

Por su parte, el gobierno de Trump rescindió el miércoles el contrato de arrendamiento con una entidad sin fines de lucro para la gestión de tres campos de golf públicos en Washington —lo que podría permitir al presidente transformar aún más el golf en la capital del país. Sin embargo, la Casa Blanca afirmó que esta medida no está relacionada con los planes para Andrews.

Beneficios presidenciales de jugar golf en Andrews

Cuando el presidente juega golf, los funcionarios de Andrews bloquean nueve hoyos a la vez para que nadie juegue delante de él, lo que proporciona mayor seguridad y garantiza una velocidad de encuentro constante, detalló Thomas.

Eso es relativamente fácil de hacer, dado que los campos no están abiertos al público: suelen estar reservados para militares en activo o retirados y sus familias, así como para algunos empleados federales vinculados al Departamento de Defensa.

Thomas recuerda haber jugado una ronda con el presidente Bush padre, integrante del Salón de la Fama del Golf Mundial y conocido por su encuentro rápido, al tiempo que la primera dama, Barbara Bush, caminaba con Millie, la perra springer spaniel inglés de la pareja. George W. Bush también jugaba rápido, añadió Thomas, y hacía ejercicio adicional al andar frecuentemente en bicicleta de montaña antes de jugar golf.

Cuando no jugaba golf en Andrews, Obama intentaba recrear al menos parte de la experiencia en casa. Mandó instalar un simulador de golf en la Casa Blanca después que Michelle Obama, la entonces primera dama, le preguntara a Thomas cómo podrían adquirir un modelo que el presidente vio anunciado en el canal de televisión Golf Channel. Thomas le dio un contacto en la cadena.

Obama, como es bien sabido, abandonó una ronda en Andrews tras nueve hoyos en 2011 para regresar a toda prisa a la Casa Blanca para lo que resultó ser una revisión ultrasecreta de los preparativos finales para una redada de las fuerzas Tierra, Mar y Aire de la Armada de Estados Unidos —los llamados SEAL— en el complejo de Osama bin Laden.

Sin embargo, Thomas afirma que cuando llegó a jugar golf con presidentes, nunca presenció una interrupción del partido por una llamada ni ninguna emergencia importante que los obligara a abandonar el campo a mitad de un hoyo. Tampoco hubo suspensiones por lluvia.

“Si se avecinaba lluvia, recibían el pronóstico del tiempo antes que nosotros”, refirió Thomas. “Cancelaban de inmediato por ello”.