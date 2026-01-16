Trump quiere soldados EEUU en operativos contra narcos en México, prensa

El plan implicaría que la Secretaría de Defensa de México lidere las misiones, con personal estadounidense proporcionando apoyo táctico e inteligencia directamente en el frente.

Sin embargo, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha rechazado la idea de operaciones armadas conjuntas en su territorio, agrega el periódico.

El ministro de Seguridad, Omar García Harfuch, ha aclarado que actualmente hay menos de 100 agentes estadounidenses en el país, que operan desarmados y tienen terminantemente prohibido participar en operaciones de campo.

Fuentes citadas por el New York Times advierten que una insistencia excesiva por parte de Washington podría poner en peligro la cooperación bilateral forjada en las últimas décadas.

(ANSA).