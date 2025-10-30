Trump rebaja al 10% los aranceles a China por el fentanilo tras su encuentro con Xi

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que ha alcanzado un acuerdo con su homólogo chino, Xi Jinping, con quien se ha reunido en Corea del Sur, por el que reducirá sus aranceles impuestos en represalia por el tráfico de fentanilo del 20% al 10% con carácter inmediato.

"Creo que va a trabajar muy duro para detener las muertes que se están produciendo", ha dicho sobre el mandatario asiático en declaraciones recogidas por la prensa a bordo del avión presidencial de regreso a Washington.

El jefe de la Casa, que ha calificado la reunión de "increíble", ha asegurado que en el marco de estas negociaciones, Pekín se ha comprometido a comprar cantidades "enormes" de soja estadounidense y que "ya no hay más restricciones a las tierras raras" y en este sentido, China ha aceptado suspender durante un año los controles a las exportaciones de estos minerales.

"Creo que hemos tomado un conjunto de medidas excepcionales. Se han tomado muchas decisiones", ha defendido Trump al término de un encuentro que ha durado unos 90 minutos y que ha tenido lugar en la base aérea de Busan, al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Ambos dirigentes han mostrado un tono conciliador antes de la que ha sido la primera reunión presencial desde que el neoyorquino haya iniciado su segundo mandato en enero de este año.

"Creo que vamos a tener una relación fantástica durante mucho tiempo", ha señalado el norteamericano en unas declaraciones en las que ha calificado a Xi como un "negociador muy duro" y un "gran líder de un gran país".

El mandatario chino, por su parte, ha asegurado sentirse "muy emocionado de volver a ver" a Trump y estar "dispuesto a seguir trabajando con" este con el objetivo de "construir una base sólida para las relaciones" entre Pekín y Washington.

Xi ha defendido que "no siempre estamos de acuerdo, y es normal que las dos principales economías del mundo tengan fricciones de vez en cuando", si bien ha señalado que "ante los vientos, las olas y los desafíos, usted y yo (...) debemos mantener el rumbo correcto y garantizar la navegación estable del gigantesco barco de las relaciones entre China y Estados Unidos".