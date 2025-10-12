Trump rebaja el tono con Xi y asegura que “EEUU quiere ayudar a China, no hacerle daño”

MADRID, 12 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha publicado este domingo un mensaje en tono conciliador con China y en particular con su presidente, Xi Jinping, y ha subrayado que "Estados Unidos quiere ayudar a China, no hacerle daño".

"No os preocupéis por China. ¡Todo estará bien! El presidente Xi, que es muy respetado, solo tuvo un mal momento. No quiere que su país caiga en una depresión y yo tampoco. ¡¡¡Estados Unidos quiere ayudar a China, no hacerle daño!!!", ha publicado Trump en su cuenta en la red social Truth Social, de su propiedad.

Este mensaje supone un cambio drástico del tono, ya que hace unos días el propio Trump acusaba a China de tomar medidas "siniestras y hostiles" en referencia a los controles a la exportación de tierras raras. En concreto, denunció que China estaba intentando "tomar al mundo como rehén" y anunció un "incremento tremendo de los aranceles" sobre los productos chinos.

Este mismo domingo, el Ministerio de Comercio chino ha instado a Washington a "rectificar rápidamente sus prácticas equivocadas" y abrir "consultas de igual a igual". "No queremos una guerra arancelaria, pero no le tenemos miedo tampoco", ha advertido.

Pekín ha indicado que si Estados Unidos "insiste en el camino equivocado" con los aranceles, tomará "medidas drásticas" para proteger sus intereses. Además, ha matizado que los controles a la exportación no suponen una "prohibición de las exportaciones" y que habrá licencias para usos civiles y humanitarios.

China controla casi el 70 por ciento de la minería mundial de tierras raras y en torno al 90 por ciento de la industria de procesamiento de estos materiales. Estos elementos son fundamentales para fabricar turbinas de avión, teléfonos inteligentes, radares o vehículos eléctricos.