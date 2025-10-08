Trump recibe a Edan Alexander en la Casa Blanca en el segundo aniversario del 7-O

MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido este martes en la Casa Blanca al militar Edan Alexander, liberado el pasado mayo por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), y a familiares del rehén Omer Neutra, cuyo cuerpo sin vida aún permanece en la Franja de Gaza, coincidiendo con el segundo aniversario de los ataques de Hamás. "El presidente Trump se ha comprometido a traer a todos los rehenes de vuelta a casa", ha señalado la Casa Blanca en su cuenta de la red social, al informar del encuentro en el Despacho Oval con el militar israelí-estadounidense Edan Alexander, del que ha incidido que estuvo "secuestrado por Hamás durante 584 días" y con la familia de Omer Neutra, que también ostenta las mismas nacionalidades y que murió durante el asalto del 7 de octubre. El padre de este último, Ronen Neutra, ha señalado posteriormente en declaraciones recogidas por el diario 'The Times of Israel' que en su reunión con el mandatario republicano hablaron como representantes de las "28 familias en duelo que forman parte del total de 40 familias de rehenes". "Le recordamos lo importante que es que los difuntos también sean devueltos para su entierro", ha agregado. Este mismo martes, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha participado junto a los miembros de su cartera en una vigilia por los familiares de todos los rehenes y ha recordado en un mensaje en su cuenta de X que 48 de ellos aún permanecen en la Franja de Gaza. "Oramos por su regreso y por una paz duradera que garantice no solo la seguridad de Israel, sino también la paz y la prosperidad generacionales de la región", ha agregado. Además, en un comunicado difundido por el Departamento de Estado, ha reiterado el apoyo "inquebrantable" de Washington al "derecho de Israel a existir, defenderse y garantizar su seguridad", ha elogiado el "liderazgo" de Trump en los esfuerzos para lograr la liberación de los rehenes y ha advertido de un "preocupante aumento del antisemitismo" en todo el mundo.