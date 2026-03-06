Trump recibe a Inter Miami en la Casa Blanca, celebra a Messi como un "gran campeón" de cara al Mundial

5 mar (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el jueves en la Casa Blanca al Inter Miami, campeón de la MLS Cup 2025, en un evento que incluyó a su capitán Lionel Messi ‌como invitado especial.

En una ceremonia que ‌combinó la ⁠celebración deportiva con el telón de fondo del conflicto creciente en Oriente Medio y la Copa del Mundo que se jugará a mediados de año, Trump habló de la guerra en Irán, Venezuela, Cuba, Pelé, Cristiano Ronaldo y el fanatismo de su hijo por ​el capitán argentino.

"El ⁠ejército de Estados ⁠Unidos, junto con los maravillosos socios israelíes, sigue destruyendo totalmente al enemigo, mucho antes de lo previsto y a niveles que la gente nunca había ​visto antes", dijo Trump al inicio de la ceremonia, con el capitán argentino a un lado.

A continuación, el mandatario centró su atención en sus invitados.

"Estamos ‌honrando a personas verdaderamente talentosas. Hoy, estamos encantados de recibir al campeón de la Copa ​MLS 2025, el Inter Miami. Gran trabajo. Y es un gran ​privilegio para mí decir lo que ningún presidente estadounidense ha tenido la oportunidad de decir antes: Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi".

El presidente describió a su hijo como un gran admirador tanto de Messi como de Cristiano Ronaldo, y añadió: "Cristiano es genial, y tú también lo eres, por jugar contra grandes campeones, grandes atletas de ese deporte".

Messi ya había sido galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad por el expresidente Joe Biden en enero de 2025, pero no pudo asistir a la ​ceremonia debido a conflictos de agenda.

Trump se ha reunido ahora con los dos mejores futbolistas de la era moderna en cinco meses: Ronaldo asistió a una cena de gala para el príncipe heredero saudí Mohammed Bin Salman ⁠en noviembre.

Trump elogió al entrenador Javier Mascherano al ganar la MLS Cup en su primer año, antes de destacar el extraordinario hito en la carrera de Messi.

"Leo es el actual MVP de la ‌Copa Mundial de la FIFA. Podrías haber ido a cualquier parte del mundo. Podrías haber elegido cualquier equipo del mundo, y elegiste ir a Miami. No te culpo. El clima es extremadamente bueno", dijo el presidente.

Inter venció al Vancouver Whitecaps y ganó la Copa MLS 2025. Comenzó la defensa del título con una derrota 3-0 ante el LAFC, pero se recuperó con una victoria 4-2 sobre el Orlando City el domingo, con dos goles de Messi.

¿JUGADORES FEOS?

Al observar la plantilla, Trump se detuvo para destacar al centrocampista argentino Rodrigo De Paul antes de bromear: "¿Tienen algún jugador feo?".

En otro momento de la ceremonia, el republicano describió un gol del uruguayo Luis ‌Suárez en la campaña del Inter, antes de voltearse al saludarlo.

Trump también recordó haber visto jugar a la leyenda brasileña Pelé y mencionó la participación de ⁠Inter en el Mundial de Clubes del año pasado, celebrada en suelo estadounidense. "Pude ver jugar a Pelé, y era algo especial".

En la ceremonia se exhibieron ‌el trofeo de la MLS Cup, una camiseta con el número 47 y la palabra "Trump" en la espalda, en referencia a su ⁠número de presidencia, un balón rosa con la inscripción "Freedom to Dream" (Libertad para soñar) y un reloj con el ⁠nombre de Trump grabado, obsequios del club.

Posteriormente, el mandatario invitó al equipo al Salón Oval.

Trump también miró hacia adelante. "Tenemos la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos", dijo en relación a la cita deportiva de 2028 que tendrá lugar en Los Ángeles.

El Mundial de este año, coorganizado por Estados Unidos, México y Canadá en 16 ciudades, se celebrará del 11 de junio al 19 de julio y será la primera en contar con 48 equipos. Argentina llega como defensora del ‌título de la Copa del Mundo y la Copa América.

La visita se ​realizó con el fondo de la incertidumbre de la Finalissima entre Argentina y la campeona de Europa, España, prevista para el 27 de marzo en Doha, que ahora está en serio peligro tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias en toda la península arábiga.

La federación de fútbol de Qatar ha pospuesto todos los partidos hasta nuevo aviso. La UEFA ha dicho ‌que no se espera una decisión definitiva hasta finales de la próxima semana. (Reporte de Angelica Medina en Ciudad de México. Editado por Javier Leira)