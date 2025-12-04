Trump recibe a mandatarios de Congo y Ruanda para acuerdo de paz: claves del conflicto

DAKAR, Senegal (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump recibe el jueves a los mandatarios de la República Democrática del Congo y Ruanda para la firma de un acuerdo destinado a poner fin al conflicto en el Congo.

La nación centroafricana se ha visto azotada por décadas de enfrentamientos con más de 100 grupos armados, siendo los más fuertes los rebeldes del M23 respaldados por Ruanda. En una importante escalada a principios de este año, el M23 tomó Goma y Bukavu, dos ciudades clave en el este de la República Democrática del Congo.

Los esfuerzos de paz mediados por Qatar y Estados Unidos este año no han logrado poner fin al conflicto.

En las últimas semanas, los residentes han reportado focos de enfrentamientos y avances rebeldes en varias localidades. Tanto el M23 como las fuerzas congoleñas a menudo se han acusado mutuamente de violar los términos de un alto el fuego acordado a principios de este año.

Esto es lo que se debe saber sobre el conflicto:

Los orígenes del conflicto

La República Democrática del Congo y el vecino Ruanda se han acusado mutuamente durante mucho tiempo de apoyar a varios grupos armados rivales en el este del Congo, una región rica en minerales y un importante centro de ayuda humanitaria.

El conflicto en el Congo se remonta a las secuelas del genocidio de 1994 en Ruanda, donde las milicias hutus mataron entre 500.000 y 1.000.000 de tutsis étnicos, así como hutus moderados y twa, pueblos indígenas.

Cuando las fuerzas lideradas por tutsis contraatacaron, casi dos millones de hutus cruzaron a la República Democrática del Congo, temiendo represalias. Las tensiones entre hutus y tutsis han estallado repetidamente en el Congo desde entonces.

Las autoridades ruandesas han acusado a los hutus que huyeron de participar en el genocidio y alegaron que elementos del ejército congoleño los protegieron. Han argumentado que las milicias formadas por una pequeña fracción de los hutus son una amenaza para la población tutsi de Ruanda.

El grupo M23 está compuesto principalmente por tutsis étnicos que no lograron integrarse en el ejército congoleño y lideraron una insurgencia fallida contra el gobierno congoleño en 2012. Luego estuvo inactivo durante una década, hasta su resurgimiento en 2022.

El M23 afirma defender a los tutsis y congoleños de origen ruandés de la discriminación. Los críticos dicen que es un pretexto para que Ruanda obtenga influencia económica y política sobre el este del Congo.

La República Democrática del Congo, Estados Unidos y expertos de la ONU acusan a Ruanda de respaldar al M23, que tenía cientos de miembros en 2021. Ahora, según Naciones Unidas, el grupo cuenta con alrededor de 6.500 combatientes.

Aunque Ruanda niega esa afirmación, reconoció el año pasado que tiene tropas y sistemas de misiles en el este del Congo, supuestamente para salvaguardar su seguridad. Los expertos de la ONU estiman que hay hasta 4.000 fuerzas ruandesas en la República Democrática del Congo.

Región rica en minerales

El acceso a los minerales críticos del Congo utilizados en la electrónica ha jugado un papel central en los enfrentamientos. El país es el mayor productor mundial de cobalto, un metal esencial para las baterías de iones de litio que alimentan vehículos eléctricos, teléfonos inteligentes y otros dispositivos.

La República Democrática del Congo también es una proveedora líder de coltán, el mineral utilizado para fabricar tántalo, que es un componente esencial en aviones de combate, computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos. El país produjo alrededor del 40% del coltán mundial en 2023, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Australia, Canadá y Brasil se encuentran entre los otros principales productores.

Aunque Ruanda señala que su presencia en el Congo es para proteger su territorio y castigar a aquellos conectados con el genocidio de 1994, sus intereses también están vinculados a los valiosos minerales.

Un equipo de expertos de la ONU indicó en un informe en julio que Ruanda se estaba beneficiando de minerales "fraudulentamente" exportados de áreas bajo el control del grupo M23. Ruanda negó tal afirmación.

China y Estados Unidos también tienen intereses financieros en las minas congoleñas.

Los minerales críticos son de interés para Trump, ya que Washington busca formas de eludir a China para adquirir elementos de tierras raras. China representa casi el 70% de la minería mundial de tierras raras y controla aproximadamente el 90% del procesamiento global de tierras raras.

Poca de la riqueza de la región ha llegado a los ciudadanos congoleños, con el 60% de sus 100.000.000 de habitantes viviendo por debajo del umbral de pobreza. En cambio, la lucha por los recursos naturales ha desestabilizado el país.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.