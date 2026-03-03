Trump recibe a Merz con los ataques contra Irán y las amenazas arancelarias en la agenda

Por Andrea Shalal y Andreas Rinke

WASHINGTON, 3 mar (Reuters) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibe al canciller alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca el martes para mantener conversaciones sobre temas delicados, que ‌van desde los ataques de Estados Unidos ‌e Israel ⁠contra Irán hasta las nuevas amenazas arancelarias de Trump y la reciente visita del líder alemán a China.

Merz partió de Berlín hacia Washington después de que Alemania y Francia anunciaran planes para profundizar la cooperación en materia de disuasión nuclear, ​otra medida de ⁠los vecinos europeos para ⁠adaptarse a los cambios en la relación transatlántica en medio de las continuas amenazas de Rusia y el temor a la inestabilidad relacionada ​con el conflicto de Irán.

Merz, recién llegado de una visita al presidente chino Xi Jinping, trabajará para mantener la relación ‌positiva que ha forjado con Trump durante el último año, con la ayuda del liderazgo ​de Alemania en el aumento de su gasto en ​defensa.

Pero eso requerirá una delicada diplomacia, dada la preocupación de Europa por la legalidad de los ataques a Irán según el derecho internacional y la profunda inquietud por la amenaza de Trump de imponer nuevos aranceles a los productos globales.

Será el primer líder europeo en visitar Washington tras los ataques a Irán, que han bloqueado una de las principales rutas de transporte de petróleo del mundo y han sumido en el caos al transporte aéreo mundial, y tras ​la sentencia de la Corte Suprema del 20 de febrero que declara ilegales los aranceles de emergencia de Trump.

Aunque en un principio se esperaba que las conversaciones se centraran en el comercio, es probable que ⁠estén dominadas por el ataque estadounidense-israelí, en el que murió el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y otros líderes iraníes durante el fin de semana.

El domingo, Merz ‌no criticó los ataques aéreos estadounidenses, pero no llegó a respaldar una operación que, según los detractores de Trump, se llevó a cabo sin una explicación suficiente y sin el respaldo legal necesario en el derecho internacional.

"Reconocemos el dilema", dijo, y explicó que los repetidos intentos de las últimas décadas no han disuadido a Irán de intentar adquirir armas nucleares u oprimir a su propio pueblo. "Por lo tanto, no vamos a dar lecciones a nuestros socios sobre sus ataques militares contra Irán".

Jeff Rathke, presidente del Instituto Americano-Alemán, un laboratorio de ideas con sede en Washington, afirmó que el Gobierno de Trump no ‌esperaba mucho de la reunión, ya que no se prevén anuncios de inversiones importantes.

"Es inevitable que los ataques de EEUU e Israel en ⁠Irán sean el centro de atención", lo que podría resultar arriesgado para Merz, dijo Rathke. "Es posible que se le pregunte directamente si Alemania apoya ‌a Estados Unidos y si Alemania proporcionaría apoyo material a la campaña estadounidense, si se le pregunta".

Charles Lichfield, director ⁠de análisis económico del Centro de Geoeconomía del Atlantic Council, afirmó que es probable que Trump esté ⁠interesado en hablar con Merz sobre su visita a China y recabar información antes de su propia visita al país, prevista para dentro de menos de un mes.

"Merz puede contarle a Trump lo que ha oído y visto en China, y decirle: 'Tenemos que hacer algo juntos. Juntos seremos más fuertes frente a China'", dijo, señalando que el exceso de capacidad industrial y los desequilibrios globales eran elementos clave de la agenda estadounidense para ‌el Grupo de los 20 países este año.

Merz también podría aprovechar el ​viaje para presionar a Trump para que dé más detalles sobre lo que planea hacer a continuación con Irán, dijo Julianne Smith, que fue embajadora de EEUU ante la OTAN bajo el mandato del expresidente Joe Biden.

"Así que, como mínimo, puede ser una misión de investigación para tratar de determinar: '¿Tenéis un plan para el día después?'", dijo. (Información de Andrea Shalal y ‌Andreas Rinke en Washington y James Mackenzie en Berlín; edición de Ross Colvin y David Gregorio; editado en español por Patrycja Dobrowolska)