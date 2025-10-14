Trump recibe a Milei de la Argentina mientras EE.UU. avanza en rescate por US$20.000 millones

Por Nandita Bose

WASHINGTON, 14 oct (Reuters) - El presidente estadounidense Donald Trump recibirá el martes a su par de Argentina, Javier Milei, en la Casa Blanca, pocos días después de que Estados Unidos acordara proporcionar un importante salvavidas financiero al país sudamericano.

A principios de octubre, el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent anunció un canje de divisas de US$20.000 millones con el banco central de Argentina, intercambiando estables dólares estadounidenses por volátiles pesos.

Se espera que Bessent asista a la reunión entre los mandatarios, según una fuente familiarizada con el asunto.

El salvavidas económico para Argentina es una medida inusual por parte de Estados Unidos, especialmente bajo una administración que por lo general ha evitado las grandes intervenciones en el extranjero.

La Casa Blanca ha enmarcado el acuerdo como un esfuerzo estratégico para estabilizar a un aliado regional clave, pero ha suscitado críticas internas.

Muchos legisladores demócratas han acusado a Trump de dar prioridad a los rescates extranjeros y a la protección de los inversores mientras el Gobierno estadounidense sigue cerrado.

Los agricultores de Estados Unidos también han expresado su frustración, señalando que China este año ha desplazado las compras de soja estadounidenses por la de los agricultores argentinos.

Aunque los detalles del acuerdo siguen sin estar claros, el rescate podría ofrecer a Milei un impulso político muy necesario en sus esfuerzos por evitar una crisis económica cada vez más profunda y apuntalar el apoyo a su partido.

Milei sufrió un duro revés el mes pasado, cuando su partido perdió unas elecciones provinciales clave, y ahora se enfrenta a una crítica votación legislativa de medio término a fin de mes.

La ayuda también subraya hasta qué punto la administración Trump está dispuesta a apoyar a un aliado político que ha cultivado fuertes lazos con el presidente y los conservadores estadounidenses en los últimos años.

Trump ha descrito a Milei como su "presidente favorito" y el mandatario argentino fue uno de los dos líderes mundiales en el escenario durante su toma de posesión en Washington.

(Reporte de Nandita Bose en Washington; reporte adicional de Andrea Shalal y Leila Miller; escrito en español por Lucila Sigal; editado por Maximilian Heath)