Trump recibe a Putin con alfombra roja; ucranianos se sienten traicionados

KIEV, Ucrania (AP) — En Kiev, los ucranianos que viven bajo el bombardeo ruso casi diario observaron con asombro cómo el aliado más importante de su país desplegaba una alfombra roja en Alaska para recibir al hombre al que culpan por más de tres años de guerra, derramamiento de sangre y pérdidas.

Natalya Lypei, de 66 años, residente de Kiev, se sorprendió. Pero las imágenes que aparecían en la pantalla de su teléfono eran reales: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó calurosamente al presidente ruso, Vladímir Putin, y aplaudió mientras el líder ruso se acercaba a él, después de haber sido escoltado al país por cuatro aviones de combate estadounidenses.

Trump también ignoró la orden de arresto emitida para Putin por la Corte Penal Internacional que lo ha mantenido mayormente confinado en casa o en naciones que son fuertes aliadas.

”¿Cómo puedes dar la bienvenida a un tirano así?” preguntó, reflejando los pensamientos de muchos residentes de Kiev.

El trato de alfombra roja, la falta de decisiones concretas para Ucrania y, lo más importante, el desprecio de la importancia de las sanciones —una política que podría cambiar el rumbo a favor de Kiev— se han percibido como una traición para los ucranianos, que han soportado un sufrimiento enorme en los casi tres años y medio desde la invasión rusa.

Decenas de miles de militares ucranianos, los más valientes y hábiles del país, han sido asesinados y heridos, miles de civiles han muerto en ataques rusos, y una quinta parte de la nación está bajo ocupación, separando familias, propiedades y la integridad territorial de Ucrania.

En las redes sociales ucranianas, se compartieron muchos memes de Putin y Trump caminando por una alfombra roja sembrada de cuerpos de ucranianos muertos.

Zelenskyy había anticipado que la reunión sería beneficiosa para Putin y que habría muy pocos resultados. En declaraciones hechas a periodistas en los días previos a la reunión, dijo que terminaría siendo una victoria de relaciones públicas para el líder ruso. Por encima de todo, buscaba una foto en suelo estadounidense, que consiguió en la reunión del viernes.

Fue la primera vez en una década que Putin puso un pie en Estados Unidos, poniendo fin al aislamiento internacional provocado por la invasión de Ucrania en 2022; en otras palabras, fue una victoria. Para Lypei, cuyo hijo militar fue asesinado el año pasado, fue como asistir a otro funeral, una nueva pérdida. Esta vez, la víctima fue la esperanza de su país por una paz justa.

“Me duele mucho que mi hijo muriera en una guerra a gran escala, y hoy vimos un nuevo funeral”, dijo.

Su hijo de 34 años luchó con la 79na Brigada de Ucrania y fue asesinado en la región de Donetsk, la misma área que Putin quiere que Ucrania desocupe como condición para una tregua.

“No le deseo a nadie ese dolor, esa tristeza, esas lágrimas”, expresó.

Natalya Cucil, de 60 años, otra residente de Kiev, dijo que le sorprendía que Trump no produjera ningún resultado de la reunión, a pesar de sus esfuerzos declarados para poner fin a la guerra.

“No hay resultados y no sabemos si los habrá, aunque siempre esperamos algo y tenemos esperanza”, comentó.

El pensionista Anatolii Kovalenko, de 72 años, dijo que no importa lo que se discutiera entre los dos líderes, está claro que el adversario de su país ha ganado en el ámbito de las relaciones públicas.

“Putin ganó esta reunión al 100%”, afirmó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.