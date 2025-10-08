Trump recibe nota urgente de Rubio sobre acuerdo de paz en Oriente Medio durante evento sobre Antifa

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump participaba el miércoles en una mesa redonda con *influencers* conservadores para discutir a Antifa cuando el secretario de Estado Marco Rubio, quien se encontraba de pie en una esquina de la Sala Azul de la Casa Blanca, llamó su atención.

Tenía noticias para Trump, afirmó, pero tendría que esperar hasta que los medios salieran de la habitación. Posteriormente, Rubio le entregó una nota al presidente. Los fotógrafos de prensa en la sala hicieron acercamientos con sus lentes sobre el texto en una hoja membretada de la Casa Blanca que decía: "Necesita aprobar una publicación en Truth Social pronto para que pueda anunciar el acuerdo primero".

Esto llevó a Trump a proclamar: "Estamos muy cerca de un acuerdo en Oriente Medio".

El evento con los *influencers* ya llevaba casi dos horas cuando Rubio se acercó por primera vez. El presidente lo invitó a pasar, y Rubio le susurró algo a Trump antes de entregarle la nota.

El tono urgente de la nota se produjo mientras el principal asesor de Trump para Oriente Medio, el primer ministro de Qatar y otros altos funcionarios se sumaron para una tercera jornada de negociaciones de paz entre Israel y Hamás en Egipto el miércoles, una señal de que los negociadores tienen la intención de profundizar en los temas más delicados del plan que presentó Estados Unidos para poner fin a la guerra en Gaza.

Trump había iniciado el evento con los *influencers* diciendo a los periodistas que planeaba viajar a Oriente Medio "hacia el final de la semana" e incluso podría "hacer una gira" por la región, hacia Egipto y posiblemente la Franja de Gaza.

Después de que recibió la nota de Rubio, Trump continuó en su diálogo con los *influencers* y respondiendo a preguntas de la prensa mientras Rubio lucía visiblemente ansioso.

Después de varios minutos, el presidente concluyó diciendo: "Vamos a conseguir la paz en Oriente Medio. Eso es lo que queremos hacer". Se retiró sin dar más detalles.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.