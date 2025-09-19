Trump recibirá a Erdogan el próximo jueves en la Casa Blanca

MADRID, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que recibirá al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el próximo jueves en la Casa Blanca en el marco de una visita a Washington en la que ambos esperan concluir distintos acuerdos comerciales y militares. "Trabajamos en numerosos acuerdos comerciales y militares, incluyendo la compra a gran escala de aviones Boeing, un importante acuerdo para los F-16 y la continuación de las negociaciones de los F-35, que esperamos que concluyan positivamente", ha indicado en un breve mensaje publicado en Truth Social.

Erdogan visitó por última vez la Casa Blanca en 2019 durante el primer mandato del magnate, que ha asegurado este viernes que "siempre ha tenido muy buena relación" con su homólogo turco, si bien las relaciones entre las partes se enfriaron a raíz de la compra por parte de Ankara de sistemas de defensa antiaérea rusos S-400.

En respuesta, Estados Unidos excluyó a Ankara en 2019 del programa de aviones de combate F-35 --cazas de última generación fabricados por la empresa norteamericana Lockheed Martin--, aludiendo a que no podía haber coexistencia con "una plataforma rusa de recopilación de información de Inteligencia".