Trump recibirá al presidente polaco Nawrocki en la Casa Blanca

Por Andrea Shalal y Anna Koper

WASHINGTON, 3 sep (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dará la bienvenida al presidente de Polonia, Karol Nawrocki, a la Casa Blanca el miércoles, tras respaldar al nacionalista conservador en las elecciones polacas, y es probable que su reunión se centre en la guerra de Rusia en Ucrania y la seguridad energética.

Trump envió la invitación días después de que Nawrocki jurara su cargo a principios de agosto y luego intervino para asegurarse de que se uniera a una llamada telefónica crucial sobre Ucrania con líderes europeos en lugar de su opositor, el centrista primer ministro polaco Donald Tusk.

El presidente recibió a Nawrocki en la Casa Blanca en mayo, apoyándole en un momento crucial de las elecciones polacas. Un mes después, Nawrocki derrotó al candidato del partido centrista proeuropeo de Tusk.

Se espera que las conversaciones del miércoles se centren en el estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra y en las preocupaciones de Polonia en materia de seguridad, en medio de señales de que Trump se ha frustrado con el presidente ruso, Vladimir Putin, por no avanzar en el fin de la guerra.

El martes, Trump dijo que estaba "muy decepcionado" con Putin, añadiendo que su Gobierno planeaba alguna acción para reducir las muertes en la guerra.

Trump recibirá a Nawrocki en la Casa Blanca a las 15:00 GMT y los dos líderes se reunirán primero en la Oficina Oval antes de un almuerzo privado, dijo la Casa Blanca. Polonia, miembro de la OTAN, limita con Rusia y con Ucrania, país devastado por la guerra.

Charles Kupchan, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, dijo que Nawrocki instaría a Trump a mantenerse firme frente a Putin y abstenerse de reducir las tropas estadounidenses en Polonia.

"Desde el lado polaco, está claro cuál será el mensaje, y es: 'No te dejes engañar por Putin, enfréntate a él y necesitamos una posición transatlántica unida si queremos conseguir el fin de la guerra en Rusia'", dijo Kupchan.

También se espera que Nawrocki presione para que aumente el compromiso de Estados Unidos con la seguridad polaca y el número de soldados, pero eso podría ser difícil de vender en un momento en el que la revisión de la estructura de fuerzas militares de Estados Unidos probablemente recomiende menos tropas en Europa, añadió.

La presencia militar estadounidense en el flanco oriental de la OTAN, incluida Polonia, sigue siendo una de las cuestiones clave para Varsovia, que busca garantías de apoyo continuado.