Trump reclama mil millones de dólares a la Universidad de Harvard por daños y perjuicios

2 feb (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes por la noche ⁠que su Gobierno está reclamando ⁠1.000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios a la Universidad de Harvard, rechazando un artículo del New ⁠York Times ‌que ​afirmaba que la Casa Blanca había retirado su demanda de un pago ​de 200 millones de dólares para resolver su disputa con la ‌institución educativa.

En una publicación en Truth Social, ‌Trump acusó a Harvard ​de "alimentar muchas tonterías" al periódico y calificó a la universidad de "fuertemente antisemita".

"Ahora estamos reclamando mil millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, y no queremos tener nada más que ver, en el futuro, con la Universidad de Harvard", escribió, sin especificar qué daños había causado la institución. Más tarde dijo que el artículo ⁠del New York Times era "completamente erróneo" y exigió una rectificación.

Harvard no respondió inmediatamente a la ​solicitud de comentarios de Reuters.

Según el periódico, la concesión de la Casa Blanca tuvo lugar en un contexto de caída de la popularidad de Trump, que se enfrenta a la indignación por las tácticas de control de la inmigración y la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses a manos ⁠de agentes federales en Minnesota.

El Gobierno de Trump ha emprendido una amplia ​campaña para utilizar fondos federales con el fin de impulsar cambios en Harvard y otras universidades, argumentando que están afectadas por el antisemitismo y la ideología de "izquierda radical".

Ha cancelado ‍cientos de becas para investigadores de Harvard, alegando que la universidad no ha hecho lo suficiente para abordar el acoso a los estudiantes judíos, medidas que han llevado a Harvard a demandar al Gobierno estadounidense.

Otras universidades de la Ivy League, como ​la Universidad de Columbia y la Universidad de Brown, han llegado a acuerdos con el Gobierno y han aceptado ciertas exigencias. (Información de Rishabh Jaiswal y Shivani Tanna en Bangalore; edición de ‍Christian Schmollinger y Stephen Coates; edición en español de Paula Villalba)