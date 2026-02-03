Trump reclama mil millones de dólares a la Universidad de Harvard por daños y perjuicios
2 feb (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes por la noche que su Gobierno está reclamando 1.000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios a la Universidad de Harvard, rechazando un artículo del New York Times que afirmaba que la Casa Blanca había retirado su demanda de un pago de 200 millones de dólares para resolver su disputa con la institución educativa.
En una publicación en Truth Social, Trump acusó a Harvard de "alimentar muchas tonterías" al periódico y calificó a la universidad de "fuertemente antisemita".
"Ahora estamos reclamando mil millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, y no queremos tener nada más que ver, en el futuro, con la Universidad de Harvard", escribió, sin especificar qué daños había causado la institución. Más tarde dijo que el artículo del New York Times era "completamente erróneo" y exigió una rectificación.
Harvard no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de Reuters.
Según el periódico, la concesión de la Casa Blanca tuvo lugar en un contexto de caída de la popularidad de Trump, que se enfrenta a la indignación por las tácticas de control de la inmigración y la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Minnesota.
El Gobierno de Trump ha emprendido una amplia campaña para utilizar fondos federales con el fin de impulsar cambios en Harvard y otras universidades, argumentando que están afectadas por el antisemitismo y la ideología de "izquierda radical".
Ha cancelado cientos de becas para investigadores de Harvard, alegando que la universidad no ha hecho lo suficiente para abordar el acoso a los estudiantes judíos, medidas que han llevado a Harvard a demandar al Gobierno estadounidense.
Otras universidades de la Ivy League, como la Universidad de Columbia y la Universidad de Brown, han llegado a acuerdos con el Gobierno y han aceptado ciertas exigencias. (Información de Rishabh Jaiswal y Shivani Tanna en Bangalore; edición de Christian Schmollinger y Stephen Coates; edición en español de Paula Villalba)