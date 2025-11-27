Trump recomendó a Japón que no provoque a China con Taiwán, según medios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aconsejó a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, que no provoque a China con respecto a la soberanía de Taiwán, informó el jueves el diario Wall Street Journal (WSJ).

Pekín reclama esa isla de régimen democrático, que no descarta recuperar incluso por la fuerza, y se enzarzó en una crisis diplomática con Tokio luego de que Takaichi sugiriera que su país podría intervenir militarmente ante cualquier ataque chino a Taiwán.

En una llamada telefónica con Trump el lunes, el presidente chino, Xi Jinping, insistió en este tema, afirmando que la integración de la isla bajo el dominio de la China comunista constituye una "parte integral del orden internacional de la posguerra", según el gobierno.

Poco después, "Trump mantuvo una conversación telefónica con Takaichi y le aconsejó que no provocara a Pekín en la cuestión de la soberanía de la isla", afirmó el WSJ, citando a funcionarios japoneses y a uno estadounidense informado sobre la llamada.

"El consejo de Trump fue sutil y no presionó a Takaichi para que se retractara de sus comentarios", añadió el diario.

Una portavoz de la oficina de Takaichi se negó a hacer comentarios cuando fue contactada por la AFP.

China ha expresado su enojo tras los comentarios de Takaichi. Convocó al embajador de Tokio y desaconsejó a sus ciudadanos viajar a Japón.

El miércoles, la embajada china en Japón volvió a advertir a sus ciudadanos que tuvieran cuidado, alegando un aumento de la delincuencia en el archipiélago asiático.

aph/rsc/arm/atm