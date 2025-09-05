Trump reconoce que resolver la guerra en Ucrania está resultando "más difícil" de lo que pensaba

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que hablará próximamente con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en el marco del conflicto en Ucrania, cuya solución, ha reconocido, le está resultando "más difícil" de lo que imaginaba.

"Lo haré. Tenemos un diálogo muy bueno", ha declarado al ser preguntado sobre una inminente conversación con Putin, si bien el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha salido al paso y en declaraciones recogidas por la agencia de noticias rusa TASS ha asegurado que "aún no hay novedades" en este sentido.

El inquilino de la Casa Blanca ha reconocido además sobre la guerra desatada a raíz de la invasión rusa de Ucrania hace ya más de tres años que "la que pensé que sería quizás una de las más fáciles (...) resulta ser un poco más difícil", después de presumir de que ha "resuelto siete" conflictos.

Este mismo jueves al menos 26 países de la conocida como Coalición de Voluntarios han comprometido ayudas concretas para una futura fuerza que garantice "por tierra, mar o aire" la seguridad de Ucrania una vez se acuerde un alto el fuego, a la espera, no obstante, de que "en los próximos días" Estados Unidos pueda aclarar cuánto y de qué manera se implicará en ese futuro marco.

Las autoridades rusas han asegurado a principios de esta semana que Moscú y Washington han planificado ya una nueva ronda de contactos, si bien a nivel de ministerios de Exteriores, para abordar la guerra en Ucrania.

Trump y Putin celebraron el pasado 15 de agosto una cumbre en el estado estadounidense de Alaska, si bien el encuentro se saldó sin avances significativos y ante las exigencias del mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, de que cualquier plan de paz cuente con la participación y el respaldo de Kiev.