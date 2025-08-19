LA NACION

Trump recrudece los ataques contra la institución Smithsonian

WASHINGTON, 19 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que pidió a sus abogados que revisaran los museos de Washington, al tiempo que sugirió que presionaría a la Institución Smithsonian, como ya ha intentado presionar a universidades.

"El Smithsonian está FUERA DE CONTROL, donde todo lo que se discute es lo horrible que es nuestro país, lo mala que fue la esclavitud y lo insatisfechos que han sido los oprimidos. Nada sobre el éxito, nada sobre la brillantez, nada sobre el futuro", dijo Trump en las redes sociales.

"He dado instrucciones a mis abogados para que revisen los museos, e inicien exactamente el mismo proceso que se ha hecho con las universidades, donde se han hecho enormes avances", añadió. (Reportaje de Kanishka Singh en Washington)

