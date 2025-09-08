Trump recurre al Supremo para frenar el gasto de fondos de cooperación aprobados por el Congreso

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Departamento de Justicia del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha solicitado al Tribunal Supremo por la vía de urgencia la suspensión de una sentencia de un tribunal federal de apelaciones que obliga al Gobierno a gastar más de US$10.000 millones en fondos aprobados por el Congreso para cooperación y ayuda exterior antes del 30 de septiembre.

El Gobierno aduce que si aplica la orden obligaría a gastar esos fondos a "velocidad de vértigo" para cumplir con el plazo. "El presidente no puede hablar con una sola voz en cuestiones de política exterior o en su relación con el Congreso cuando un tribunal de distrito obliga al poder ejecutivo a actuar en contra de sus objetivos", ha alegado el procurador general, John Sauer, según recoge el portal The Hill.

Trump paralizó unos US$30.000 millones (unos 25.500 millones de euros) de ayuda externa nada más llegar a la Casa Blanca, lo que provocó el inicio de una batalla legal tras las denuncias de organizaciones humanitarias que alegaron que se había extralimitado en sus competencias. De estos US$30.000 millones, unos US$10.500 millones debían gastarse antes del 30 de septiembre.

Sauer ha explicado que el Gobierno puede gastar US$6500 millones antes del plazo, pero el gasto de los US$4000 millones restantes iría en contra de la política exterior y supondría "una amenaza grave y urgente" a la división de poderes. Trump aspira con este recurso al Supremo ampliar sus competencias presidenciales en materia presupuestaria para poder imponer su criterio sobre gasto destinado al exterior.