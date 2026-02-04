RPT-Trump "reducirá" 700 agentes de inmigración en Minnesota

(.)

4 feb (Reuters) - El gobierno del presidente estadounidense ⁠Donald Trump ⁠reducirá en 700 el número de agentes federales de inmigración ⁠en ‌Minnesota, ​según anunció el miércoles Tom Homan, ​responsable de la seguridad fronteriza ‌de la Casa Blanca.

Trump ‌ha desplegado ​este año miles de agentes de inmigración armados en Minéapolis y sus alrededores, lo que ha provocado protestas.

Homan dijo que estaba reduciendo parcialmente el ⁠despliegue porque estaba viendo una cooperación "sin precedentes" ​por parte de los sheriffs electos de Minnesota que dirigen las cárceles del condado.

"Quiero dejar claro que el presidente Trump tiene la ⁠firme intención de llevar a cabo deportaciones ​masivas durante su mandato, y que las medidas de control de ‍la inmigración continuarán todos los días en todo el país", dijo Homan en una conferencia de prensa. "El presidente Trump hizo ​una promesa. Y no hemos dado instrucciones en sentido contrario". (Reportaje de Jonathan Allen; ‍Editado en español por Juana Casas)