RPT-Trump "reducirá" 700 agentes de inmigración en Minnesota
4 feb (Reuters) - El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump reducirá en 700 el número de agentes federales de inmigración en Minnesota, según anunció el miércoles Tom Homan, responsable de la seguridad fronteriza de la Casa Blanca.
Trump ha desplegado este año miles de agentes de inmigración armados en Minéapolis y sus alrededores, lo que ha provocado protestas.
Homan dijo que estaba reduciendo parcialmente el despliegue porque estaba viendo una cooperación "sin precedentes" por parte de los sheriffs electos de Minnesota que dirigen las cárceles del condado.
"Quiero dejar claro que el presidente Trump tiene la firme intención de llevar a cabo deportaciones masivas durante su mandato, y que las medidas de control de la inmigración continuarán todos los días en todo el país", dijo Homan en una conferencia de prensa. "El presidente Trump hizo una promesa. Y no hemos dado instrucciones en sentido contrario". (Reportaje de Jonathan Allen; Editado en español por Juana Casas)