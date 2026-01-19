Trump reemplazaría rápidamente aranceles por otros tras una acción judicial, según el New York Times

19 ene (Reuters) - El Gobierno del presidente Donald Trump promulgaría nuevos aranceles casi de inmediato si la Corte Suprema anulase los de gran alcance que lanzó a nivel global bajo una ley de emergencia, dijo Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, al New York Times en una entrevista publicada el lunes. La Corte Suprema podría pronunciarse sobre los aranceles en las próximas semanas, y posiblemente ya el martes. Greer dijo que el Gobierno "empezaría al día siguiente" a sustituir los aranceles por otros gravámenes, informó el NYT.

La impugnación de los gravámenes que se está sopesando en la Corte Suprema supone una importante prueba de los poderes presidenciales, así como de la voluntad del tribunal de comprobar algunas de las afirmaciones de autoridad de gran alcance del republicano desde que volvió al cargo en enero de 2025.

