EDINBURG, Texas, EE.UU. (AP) — Donald Trump recibió el respaldo del gobernador de Texas durante una visita a una comunidad ubicada en la frontera entre Estados Unidos y México y prometió que, durante su segundo periodo presidencial, su dura agenda migratoria le hará “el trabajo mucho más sencillo” a Greg Abbott.

“Podrán concentrarse en otras cosas en Texas”, le dijo Trump a Abbott frente a unos 150 asistentes reunidos en el hangar de un aeropuerto de Edinburg.

Abbott, un viejo aliado con quien comparte su estricta postura migratoria, dijo que estaba orgulloso de respaldar al exmandatario, quien es el favorito para obtener la nominación presidencial por el Partido Republicano para 2024.

“Necesitamos un presidente que refuerce la frontera”, dijo Abbott en la localidad ubicada a unos 48 kilómetros (30 millas) del cruce fronterizo Hidalgo. “Necesitamos a Donald J. Trump de regreso como nuestro presidente de Estados Unidos”.

Previamente, Trump sirvió comidas a los soldados de la Guardia Nacional de Texas y elementos de la policía estatal estacionados en la frontera: “No deberían estar aquí en esta época. Deberían estar en casa”. Añadió que “el único motivo por el que están aquí es porque tenemos un presidente de Estados Unidos que no refuerza nuestra frontera”.

Trump ha estado presentando propuestas de inmigración que marcan una drástica escalada respecto al enfoque que utilizó durante su presidencia y que provocaron alarma entre activistas de derechos civiles y numerosas apelaciones judiciales

Aunque el expresidente ha incluido sus planes sobre inmigración en sus discursos de campaña, sólo realizó algunas breves menciones sobre el domingo. Habló durante apenas unos 10 minutos con helicópteros de la policía estatal, un avión y una embarcación de patrullaje de fondo, todos estos vehículos que utiliza Texas en la frontera.

Trump no detalló las políticas que buscará en caso de volver a la presidencia. Aunque sí se quejó sobre la inflación, el retiro de Estados Unidos de Afganistán en 2021 y la cobertura de los medios de comunicación. Señaló que la mayor parte de las tecnologías que no sean muros o vehículos, eventualmente se vuelve obsoleta.

“Lo único que necesitamos son muros. Y funcionaron”, aseguró.

Su plan incluye levantar más muros a lo largo de la frontera.

Trump ha realizado varios viajes a la frontera como candidato y presidente. Durante su campaña de 2016, visitó Laredo, Texas, en julio de 2015 para una gira en la que destacó como su postura migratoria le ayudó a atraer la atención de la prensa y el apoyo de la pase republicana.

La frontera también se ha convertido en parte central de la agenda de Abbott y el tema de una creciente disputa con el gobierno federal en materia de inmigración. El gobernador durante tres periodos ha aprobado miles de millones de dólares para la construcción de nuevos muros fronterizos, autorizó la colocación de alambre de púas a las orillas del río Bravo — también conocido como Grande — y ha enviado a miles de migrantes en autobús hacia ciudades con gobiernos demócratas en distintos puntos del país.

___

Colvin informó desde Nueva York. El periodista de The Associated Press Will Weissert ,en Wilmington, Delaware, contribuyó a este despacho.