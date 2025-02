Trump reintegrará a Rusia al bloque occidental tras la guerra en Ucrania, dice premier de Hungría

BUDAPEST, Hungría (AP) — El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconectará a Rusia con las economías y las redes energéticas de los países occidentales si la guerra en Ucrania, que ha durado casi tres años, llega a su fin, dijo el viernes el primer ministro nacionalista de Hungría, Viktor Orbán.

En comentarios en la radio estatal, Orbán afirmó que Trump ha iniciado un cambio integral en el enfoque de las naciones occidentales hacia numerosos temas, como la guerra de Rusia, y que los recientes esfuerzos del republicano para negociar un fin al conflicto harían que Moscú se reintegre al ámbito occidental.

“Si el presidente estadounidense logra la paz, si se llega a un acuerdo, creo que Rusia se reintegraría en la economía mundial, en el sistema de seguridad europeo e incluso en la energía europea”, dijo Orbán, que es cercano a Trump y al presidente ruso, Vladímir Putin. “Esto dará un gran impulso a la economía húngara. Es una gran oportunidad. Ganamos mucho en paz.”

El miércoles, una llamada telefónica entre Trump y Putin, en la que acordaron iniciar negociaciones para poner fin a la guerra, dio fin abruptamente a un esfuerzo de tres años, liderado por Estados Unidos, para aislar al líder ruso por la situación en Ucrania y generó preocupaciones en Kiev y otras capitales europeas de que pudiera llevarse a cabo un acuerdo negociado sin su participación directa.

Sin embargo, Orbán, que ha criticado durante mucho tiempo los esfuerzos occidentales para apoyar la defensa de Ucrania y amenazó con vetar las sanciones de la Unión Europea contra Moscú, elogió a Trump por su diálogo con Putin y afirmó que el mandatario estadounidense “quiere la paz”.

“Estados Unidos ha iniciado un cambio que pone todo el sistema de argumentos, el sistema de valores y la forma de pensar del mundo occidental en una nueva dirección”, dijo. “Este proceso avanza mucho más rápido de lo que muchas personas pensaban. Llamamos a esto el tornado de Trump.”

A diferencia de la mayoría de los países europeos, Hungría sigue dependiendo en gran medida del petróleo y el gas rusos, aun después de que comenzara la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, y ha sido un crítico acérrimo de las sanciones de la Unión Europea contra el sector energético de Rusia.

El viernes, pronosticó que la Unión Europea “se desmoronará” si no se reducen los precios de los energéticos en todo el bloque.

“Personalmente, me convencí en 2010 o 2011 de que la Unión Europea estaba acabada”, dijo. “Si los alemanes y los franceses no encuentran una solución y no ponen a la Unión Europea en una nueva trayectoria, sus días están contados. No hay necesidad de abandonarla, se desmoronará por sí sola si sigue así”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.