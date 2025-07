Trump reitera su decepción con Putin y anuncia una "declaración importante" sobre Rusia este lunes

MADRID, 11 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este jueves su decepción respecto a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que ha ordenado en el mes pasado el mayor número de ataques contra Ucrania desde su invasión en febrero de 2022, y ha considerado realizar una "declaración importante" sobre Moscú el próximo lunes, 14 de julio. "Estoy decepcionado con Rusia, pero vamos a ver qué pasa en el próximo par de semanas. Creo que tendré una declaración importante que hacer sobre Rusia el lunes", ha declarado en una entrevista telefónica concedida a la cadena de televisión estadounidense NBC News, declinando dar más detalles. El mandatario estadounidense ha vuelto a criticar a su par ruso por los continuos ataques contra territorio estadounidense --según datos de Naciones Unidas, junio ha sido el mes más mortífero en Ucrania en los más de tres años de conflicto-- y se ha mostrado optimista ante el endurecimiento de sanciones contra Rusia que espera aprobar el Senado estadounidense. "Está a mi opción si quiero usarla. Van a aprobar un proyecto de ley de sanciones muy importante y muy mordaz, pero depende del presidente si quiere ejercerlo o no", ha señalado sobre la medida. El inquilino de la Casa Blanca ha pronunciado estas palabras mientras el Pentágono prepara un suministro de armas a Ucrania en lo que ha presentado como un nuevo acuerdo entre Washington, la OTAN y Kiev. "Estamos enviando armas a la OTAN, y la OTAN está pagando por esas armas, al 100%. Así que lo que estamos haciendo es que las armas que están saliendo van a la OTAN, y luego la OTAN va a estar dando esas armas (a Ucrania) y la OTAN está pagando por esas armas", ha explicado sobre un acuerdo que, según ha indicado, se alcanzó en la cumbre que celebró a finales de junio la Alianza Atlántica en La Haya. En cualquier caso, el mandatario no ha aclarado si son miembros de la OTAN a título individual quienes están comprando ese armamento a Estados Unidos en nombre de Ucrania, recoge la NBC News. El Gobierno de Estados Unidos ha reanudado esta semana el envío de armas a Ucrania, después de que el Departamento de Defensa suspendiera este mes un envío programado, por orden del secretario de la cartera, Pete Hegseth, si bien el propio Trump ha afirmado que "no sé nada al respecto" y que el jefe del Pentágono está "haciendo un gran trabajo".