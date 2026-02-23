Trump renueva sus ataques contra Corte Suprema de EEUU, promete más aranceles y licencias

WASHINGTON, 23 feb (Reuters) - El presidente Donald Trump renovó el lunes su condena a la Corte Suprema de Estados Unidos después de que esta fallara en contra de su amplio programa arancelario la semana pasada, prometiendo recurrir a otras facultades y licencias arancelarias, pero sin dar detalles.

"El tribunal también ha aprobado todos los demás aranceles, que son muchos, y todos ellos pueden utilizarse de una manera mucho más poderosa y desagradable, con seguridad jurídica, que los aranceles utilizados inicialmente", escribió en una publicación en las redes sociales.

Trump dijo el sábado que aumentaría un arancel temporal del 10% al 15% sobre las importaciones estadounidenses procedentes de todos los países, el nivel máximo permitido por la ley, un día después de que el tribunal dictaminara que Trump había excedido su autoridad presidencial al imponer una serie de aranceles más elevados en virtud de una ley de emergencia económica.

(Reportaje de Susan Heavey; edición de Doina Chiacu, editado en español por Juana Casas)