Trump reorganiza operación de inmigración de Mineápolis mientras Casa Blanca busca controlar daños

Por Nandita Bose y Brad Brooks

WASHINGTON/MINEÁPOLIS, 27 ene (Reuters) - El jefe de la seguridad fronteriza de Donald Trump, Tom Homan, iba a hacerse cargo de la amplia operación de inmigración del presidente en Mineápolis el martes, mientras la Casa Blanca trata de apaciguar la indignación nacional por la segunda muerte este mes de un ciudadano estadounidense ⁠víctima de disparos de agentes federales.

La medida de instalar a Homan en lugar del ⁠funcionario de alto rango de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino -quien, según fuentes, se va después de haber dirigido la mayor parte de las medidas enérgicas de Trump en ciudades lideradas por demócratas- es parte de una reorganización más amplia del presidente en medio de las preocupaciones de algunos asesores de que la muerte de Alex Pretti, de 37 años, a manos de agentes federales podría descarrilar su agenda de inmigración.

Trump pasó ⁠el fin de ‌semana reunido con asesores de alto rango ​para reevaluar la respuesta del Gobierno a la muerte de Pretti el sábado, según un funcionario de la Casa Blanca y una fuente familiarizada con las conversaciones.

Las conversaciones incluyeron la reducción del número de agentes federales desplegados en ​Minnesota, la recalibración de la misión del ICE en el estado para centrarse más en las deportaciones en lugar de operaciones amplias de aplicación de la ley y la exploración de una mayor coordinación con las autoridades estatales.

Trump ‌también sopesó si los agentes de inmigración deberían estar obligados a llevar cámaras corporales, como hacen muchos policías, según un funcionario de la Casa ‌Blanca.

La muerte de Pretti, un enfermero de la unidad de cuidados intensivos al que agentes de la ​Patrulla Fronteriza dispararon múltiples veces el sábado durante las protestas, se ha convertido en una crisis política en toda regla para Trump, e incluso algunos republicanos en el Congreso han pedido que se investigue.

Junto con la muerte a tiros de Renee Good, de 37 años, a principios de este mes por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la muerte de Pretti provocó una renovada ira por las tácticas agresivas de unos 3.000 agentes federales que han estado recorriendo las calles de Mineápolis durante semanas.

A última hora del lunes, el principal juez federal de Minnesota ordenó al jefe interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Todd Lyons, que comparezca para una audiencia por desacato el viernes, después de que el juez dijo que la agencia no cumplió con las órdenes judiciales de que algunos detenidos recibieran audiencias de fianza.

"La paciencia del tribunal ha llegado a su fin", escribió el juez Patrick Schiltz.

El video grabado por un transeúnte de la muerte de Pretti fue ampliamente compartido, contradiciendo las afirmaciones iniciales de algunos funcionarios de Trump de que Pretti, que portaba legalmente un arma enfundada pero nunca la tocó antes ⁠de que le dispararan, representaba una amenaza para los agentes de la ley.

El apoyo público a las tácticas de Trump para hacer cumplir la ley de inmigración parecía estar disminuyendo tanto antes como después del tiroteo de Pretti, mostró una encuesta de Reuters/Ipsos. Algunos republicanos han expresado su preocupación de que, en ausencia de ​un cambio en las tácticas, la campaña de deportación masiva de Trump podría costar al partido sus mayorías en el Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

TRUMP EN MODO DE CONTROL DE DAÑOS

El presidente mantuvo una reunión de dos horas con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en el Despacho Oval el lunes por la noche, después de que Noem pidió reunirse, confirmó una fuente informada sobre el asunto. El puesto de Noem no está en peligro, dijo la fuente. The New York Times informó por primera vez de la reunión.

El habitualmente combativo Trump también ha adoptado un tono más conciliador en declaraciones públicas. El lunes calificó de productivas las conversaciones privadas con el gobernador Tim Walz y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, mientras que los dos líderes demócratas ofrecieron comentarios igualmente positivos, muy lejos de las invectivas que ambas partes habían intercambiado anteriormente.

La oficina de Walz dijo que Trump había acordado dar instrucciones al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) para garantizar que las autoridades estatales pudieran llevar a ⁠cabo su propia investigación sobre el tiroteo de Pretti, mientras que Frey dijo en X que su entendimiento era que algunos agentes federales comenzarían a abandonar la ciudad el martes.

En privado, Trump dejó claro a sus asesores que no quería defender ​las acciones del agente ni atacar a Pretti, después de que el subjefe de gabinete Stephen Miller tachó a Pretti de "asesino" y Bovino sugirió que pretendía "masacrar" a los agentes, entre otros ataques de funcionarios del Gobierno. Las imágenes de video del incidente verificadas por Reuters contradijeron esas acusaciones.

Se pidió a los asesores de alto rango que no atacaran públicamente a Pretti, y el presidente discutió distanciarse de los comentarios públicos realizados por Miller y Noem, dijo el funcionario de la Casa Blanca.

Se espera que Bovino, que dijo que los agentes que mataron a Pretti fueron las verdaderas víctimas del tiroteo del sábado, abandone Mineápolis ‍junto con algunos agentes de la Patrulla Fronteriza desplegados con él, dijo el lunes a Reuters un funcionario de alto rango del Gobierno.

Otra persona familiarizada con el asunto dijo que Bovino había sido despojado de su título especialmente creado de "comandante general" de la Patrulla Fronteriza y que volvería a su antiguo trabajo como agente jefe de patrulla a lo largo del sector El Centro de California de la frontera entre Estados Unidos y México, para jubilarse poco después.

La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, refutó esos informes, publicando en X el lunes: "El jefe Gregory Bovino NO ha sido relevado de sus funciones".

EL VIDEO CONTRADICE LA VERSIÓN OFICIAL

Los funcionarios del DHS describieron el incidente como un ataque de Pretti, diciendo que los agentes dispararon en defensa propia después de que se les acercó con una pistola, a pesar de que el video mostraba a Pretti sosteniendo un ​teléfono, no un arma, mientras los agentes forcejeaban con él para tirarlo al suelo.

También mostraba a los agentes sacando un arma de fuego de su cintura después de someterlo, momentos antes de dispararle mortalmente. Pretti tenía licencia para portar armas.

En otra señal de que el apoyo a la campaña migratoria de Trump en Minnesota se estaba debilitando, uno de los principales candidatos republicanos a gobernador en el estado, Chris Madel, abandonó su candidatura el lunes, diciendo que la represión había ido demasiado lejos.

"No puedo apoyar la venganza declarada de los republicanos nacionales a los ciudadanos de nuestro estado, ni puedo considerarme miembro de un partido que lo ‍haría", dijo en una declaración en video.

(Reporte de Nandita Bose en Washington y Brad Brooks en Mineápolis; Información adicional de Ted Hesson y Susan Heavey; Redacción de Joseph Ax, edición de Deepa Babington; Editado en Español por Ricardo Figueroa)