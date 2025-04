Trump repite amenaza de usar fuerza militar si irán no acepta acuerdo nuclear, dice israel será clave

Por Andrea Shalal

WASHINGTON, 9 abr (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repitió el miércoles su amenaza de usar la fuerza militar si Irán no accede a poner fin a su programa nuclear, y dijo que Israel desempeñaría un papel clave en cualquier acción de ese tipo.

Trump sostuvo que no se puede permitir que Irán tenga armas nucleares y que si se negaba a detener los esfuerzos de desarrollo, una acción militar podría ser el siguiente paso.

"No estoy pidiendo mucho (...) pero no pueden tener un arma nuclear", dijo Trump a periodistas después de firmar varios decretos en el Salón Oval. "Si requiere militares, vamos a tener militares. Israel será, obviamente (...) el líder de eso. Nadie nos lidera. Hacemos lo que queremos".

Declinó referirse a cuándo podría comenzar cualquier acción militar. "No quiero ser específico. Pero cuando se inician las conversaciones, se sabe si van bien o no. Y diría que la conclusión sería cuando crea que no van bien", remarcó.

Trump anunció por sorpresa el lunes que Estados Unidos e Irán estaban preparados para iniciar conversaciones directas sobre el programa nuclear de Teherán, y advirtió que la república islámica correría un "gran peligro" si las negociaciones no tenían éxito.

Estados Unidos e Irán mantuvieron conversaciones indirectas durante el mandato del expresidente Joe Biden, pero apenas avanzaron.

Las últimas negociaciones directas conocidas entre ambos gobiernos se produjeron bajo el mandato de Barack Obama, quien encabezó el acuerdo nuclear internacional de 2015 que Trump abandonó posteriormente.

Las potencias occidentales acusan a Irán de tener una agenda clandestina para desarrollar la capacidad de fabricar armas nucleares mediante el enriquecimiento de uranio a un alto nivel de pureza fisible, por encima de lo que dicen que es justificable para un programa de energía atómica civil.

Teherán afirma que su programa nuclear tiene fines exclusivamente energéticos civiles.