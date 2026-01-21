Trump reprende a Carney en Davos y dice que Canadá debería estar "agradecido" con EEUU

Por Steve Holland y Bhargav Acharya

DAVOS, SUIZA, 21 ene (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reprendió a Mark Carney el miércoles en Davos, después de que el primer ministro canadiense pronunciara un encendido discurso sobre la "ruptura" del orden internacional basado en normas.

En un discurso de gran alcance en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Suiza, Trump tocó todos los temas, desde su objetivo de adquirir Groenlandia hasta sus planes para Venezuela y el próximo presidente de la Reserva Federal. Pero tuvo duras palabras para Carney, que recibió una gran ovación por sus declaraciones en el foro el martes.

"Deberían estar agradecidos a nosotros, Canadá. Canadá vive gracias a Estados Unidos. Recuérdalo, Mark, la próxima vez que hagas tus declaraciones", dijo Trump.

En su discurso especial, Carney expresó el deseo de Canadá de forjar nuevas alianzas con países afines mientras navega en una relación delicada con Washington.

"Estamos en medio de una ruptura, no de una transición", dijo Carney, señalando cómo las "grandes potencias" estaban utilizando la integración económica como armas y los aranceles como palanca. No nombró directamente a Trump ni a Estados Unidos.

"Sabemos que el viejo orden no va a volver. No deberíamos lamentarlo. La nostalgia no es una estrategia", afirmó. Trump ha amenazado anteriormente con anexionarse Canadá, y el martes compartió una imagen de IA de un mapa que muestra Canadá y Groenlandia como parte de Estados Unidos.

La oficina de Carney declinó hacer comentarios sobre el discurso de Trump.

(Reporte de Steve Holland en Davos y Bhargav Acharya en Toronto, reporte adicional de David Ljunggren en Ottawa. Editado en español por Javier Leira)