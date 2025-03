trump respalda a asesor de seguridad nacional tras filtración sobre ataque a yemen

(Agrega detalles, citas y contexto; cambia autor)

Por Patricia Zengerle

WASHINGTON, 25 mar (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio el martes su apoyo a su asesor de Seguridad Nacional, Michael Waltz, después de que un periodista dijo que el funcionario le incluyó de forma accidental en una discusión en la aplicación de mensajería Signal sobre planes de guerra altamente sensibles.

"Michael Waltz ha aprendido la lección y es un buen hombre", dijo Trump a NBC News en una entrevista telefónica.

Jeffrey Goldberg, editor jefe de The Atlantic, dijo en un artículo el lunes que Waltz lo agregó de manera inesperada el 13 de marzo a un grupo de chat encriptado en Signal que coordinaba la acción de Estados Unidos contra el grupo rebelde yemení por sus ataques contra el transporte marítimo en el mar Rojo.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Brian Hughes, dijo que el grupo de chat parecía ser auténtico. La Casa Blanca afirmó que está investigando cómo se añadió el número de Goldberg al hilo.

Los demócratas -y algunos correligionarios republicanos de Trump- pidieron investigar lo que parece una importante brecha de seguridad. Se supone que la información clasificada y sensible no debe compartirse en aplicaciones comerciales de telefonía móvil, y los números desconocidos -como el de Goldberg- no deberían incluirse.

Los miembros del Comité de Inteligencia del Senado tienen previsto interrogar a dos de funcionarios gubernamentales sobre el chat -la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, y el director de la CIA, John Ratcliffe- el martes, durante la audiencia anual del panel sobre Amenazas Mundiales a la Seguridad de Estados Unidos.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, acusó a Goldberg de hacer sensacionalismo con la historia en una publicación en la red social X y afirmó que no se discutieron planes de guerra ni se envió material clasificado al hilo.

En su artículo, Goldberg escribió que horas antes de que Estados Unidos lanzara ataques contra los hutíes de Yemen el 15 de marzo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, publicó detalles operativos sobre el plan en el grupo de mensajería, "incluida información sobre objetivos, armas que Estados Unidos desplegaría y secuenciación de ataques".

Su artículo omitió los detalles por motivos de seguridad nacional, pero Goldberg lo calificó como un uso "escandalosamente imprudente" en un chat de Signal.

(Reporte adicional de Doina Chiacu; editado en español por María Bayarri y Carlos Serrano)