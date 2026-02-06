Trump respalda a Takaichi de cara a las elecciones del domingo en Japón

Por John Geddie y Costas Pitas

TOKIO, 6 feb (Reuters) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, dio su "apoyo total" a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, antes de las elecciones nacionales que se celebrarán el domingo en el país asiático, y añadió que se reunirá con ella en la Casa Blanca el 19 de marzo.

La primera mujer en ocupar la del Gobierno japonés, cuya coalición se espera que gane según las encuestas, busca el respaldo público para unos planes de gasto que han inquietado a los inversores y un refuerzo de la defensa que podría tensar aún más las relaciones con China.

El Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi y su socio, el Partido de la Innovación de Japón, conocido como Ishin, podrían obtener alrededor de 300 escaños en la cámara baja del parlamento, que cuenta con 465 escaños, según muestran las encuestas, lo que supone un aumento considerable con respecto a la escasa mayoría que controlan actualmente.

TAKAICHI, LISTA PARA GANAR A PESAR DE LOS NERVIOS DEL MERCADO

"La primera ministra Takaichi es una persona que merece un gran reconocimiento por el trabajo que ella y su coalición están haciendo", publicó Trump el jueves en su plataforma Truth Social.

"Por lo tanto, como presidente de los Estados Unidos de América, es un honor para mí darle mi apoyo total y absoluto a ella y a lo que representa su muy respetada coalición".

La promesa electoral de Takaichi de ayudar a los hogares a hacer frente al aumento de los precios mediante la suspensión del impuesto sobre las ventas del 8% sobre los alimentos ha sacudido la confianza de los inversores en una economía con la mayor carga de deuda del mundo.

En las últimas semanas, los inversores han huido de los bonos del Estado japonés y han sumido al yen en una crisis por la preocupación sobre cómo Tokio pagaría los 5 billones de yenes (US$30.000 millones) que se calcula que supondrá el impacto en los ingresos anuales.

Sin embargo, con otros partidos promoviendo recortes fiscales más profundos y un mayor gasto, una victoria aplastante del PLD, que ha gobernado Japón durante la mayor parte de la posguerra, podría acabar siendo la opción menos mala para los mercados financieros, según los analistas.

Una de las primeras actividades de Takaichi, de 64 años, tras su ascenso a primera ministra en octubre fue recibir a Trump en Tokio.

Le regaló un palo de golf de su antiguo compañero de golf, el difunto primer ministro japonés Shinzo Abe. Elogiada por Trump por romper el techo de cristal de Japón, Takaichi prometió miles de millones de dólares en inversiones en una reunión que, según los analistas, ayudó a subrayar la fortaleza de la alianza entre Japón y Estados Unidos.

(Información de John Geddie en Tokio, Costas Pitas, Bhargav Acharya y Nandita Bose; edición de Susan Heavey y Michelle Nichols; edición en español de María Bayarri Cárdenas)