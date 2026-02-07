Trump respalda la fusión entre Nexstar y Tegna

WASHINGTON, 7 feb (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó públicamente el sábado la propuesta de fusión entre la operadora de televisión local Nexstar Media y su rival más pequeña, Tegna.

"Necesitamos más competencia contra el enemigo, las cadenas nacionales de televisión de noticias falsas", escribió Trump en una publicación en las redes sociales. "¡Concluyan ese acuerdo!"

El año pasado, Nexstar propuso la adquisición de Tegna por US$3.540 millones, lo que convertiría a la entidad combinada en el mayor operador de cadenas de televisión regionales de Estados Unidos, con mayor influencia sobre los anunciantes y los distribuidores de televisión de pago.

Los medios de comunicación locales se enfrentan a una caída de los ingresos y a la pérdida de suscriptores debido a la popularidad de los servicios de streaming.

La publicación de Trump del sábado en Truth Social parece tener un tono diferente al de noviembre, cuando criticó una propuesta para eliminar el límite actual a la propiedad de cadenas de televisión locales, una medida necesaria para la adquisición de Tegna por parte de Nexstar.

Nexstar es propietaria o está asociada con más de 200 emisoras y opera marcas como The CW y NewsNation, mientras que Tegna gestiona 64 emisoras y cadenas, entre las que se incluyen True Crime Network y Quest.

