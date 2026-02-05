Trump respalda reelección de Orbán en Hungría antes de las elecciones de abril

WASHINGTON, 5 feb (Reuters) - El presidente estadounidense Donald Trump respaldó el jueves al primer ministro húngaro Viktor Orbán antes de las elecciones del 12 de abril en ese país, calificando a su aliado de "líder verdaderamente fuerte y poderoso" en una publicación en redes sociales.

"Las relaciones entre Hungría y Estados Unidos han alcanzado nuevas cotas de cooperación y logros espectaculares bajo mi Administración, gracias en gran parte al primer ministro Orbán", afirmó Trump en una publicación en Truth Social.

"Me enorgulleció respaldar a Viktor para su reelección en 2022, y es un honor hacerlo de nuevo".

El partido de centroderecha Tisza de Hungría supera al partido gobernante Fidesz de Orbán y el partido de extrema derecha Nuestra Patria está en camino de entrar en el Parlamento, según una encuesta de opinión publicada el martes.

El nacionalista Orbán se enfrenta al mayor desafío a su mandato desde que Fidesz arrasó en las elecciones de 2010, aunque el resultado sigue siendo muy incierto, ya que las encuestas de opinión muestran que muchos votantes aún están indecisos.

(Reporte de Costas Pitas, Susan Heavey y Bhargav Acharya; Editado en español por Natalia Ramos)