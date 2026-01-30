Trump respalda un acuerdo con los demócratas para evitar el cierre de la Administración de EE. UU

Por Richard Cowan, David Morgan, Nolan D. McCaskill y Bo Erickson

WASHINGTON, 29 ene (Reuters) - El presidente Donald Trump respaldó el jueves un acuerdo de gasto negociado por los republicanos y demócratas del Senado de Estados Unidos para evitar un cierre parcial de la Administración, aunque reconoció que aún podría producirse, mientras los legisladores continuaban negociando medidas para controlar a los agentes de inmigración.

"Podría ocurrir", dijo Trump a los periodistas. "No lo sé".

No estaba claro si la Cámara de Representantes aceptaría el acuerdo ni cuándo tramitaría la medida.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, indicó el jueves que podría ser difícil conseguir que los miembros, que se encuentran en un receso programado, regresaran a Washington antes de que la cámara reanudara sus sesiones el lunes.

Eso significa que gran parte del Gobierno federal podría cerrar al menos durante el fin de semana. La financiación actual de gran parte del Gobierno federal expira a medianoche del viernes.

El Senado abandonó las esperanzas de aprobar la legislación a última hora del jueves y reanudará su trabajo el viernes.

El acuerdo separaría el debate sobre las agresivas tácticas de inmigración de un amplio paquete de financiación que los legisladores querían aprobar antes de la medianoche del viernes para garantizar que organismos como el Pentágono y el Departamento de Salud y Servicios Humanos puedan funcionar sin interrupciones.

"Esperemos que tanto los republicanos como los demócratas den un voto bipartidista a favor, que es muy necesario", escribió Trump en una publicación en las redes sociales.

Los demócratas del Senado, indignados por los disparos contra un segundo ciudadano estadounidense por parte de agentes de inmigración en Minneapolis el pasado fin de semana, habían amenazado con bloquear el paquete de financiación, en un intento de obligar a Trump a controlar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que supervisa la aplicación de la ley federal de inmigración.

El acuerdo excluiría al DHS del proyecto de ley de financiación, lo que permitiría al Congreso aprobar rápidamente el paquete global de proyectos de ley.

La financiación del DHS se prorrogaría dos semanas, lo que daría tiempo a los negociadores para llegar a un acuerdo sobre las tácticas de inmigración.

Los demócratas del Senado han exigido nuevas restricciones a los agentes federales de inmigración, entre ellas el fin de las patrullas itinerantes, la prohibición de las máscaras faciales y la obligación de llevar cámaras corporales.

La muerte a tiros del enfermero Alex Pretti a manos de agentes federales el sábado provocó una indignación pública generalizada, lo que llevó al Gobierno de Trump a reducir las operaciones en la región. La muerte de Pretti fue la segunda este mes de un ciudadano estadounidense sin antecedentes penales en la que estuvieron involucrados agentes de inmigración. (Información de Richard Cowan, David Morgan, Nolan McCaskill, Bo Erickson, Katharine Jackson y Susan Heavey en Washington, y Ananya Palyekar en Bangalore; edición de Andy Sullivan, Ross Colvin, Alistair Bell, Edmund Klamann, Cynthia Osterman y Michael Perry; edición en español de María Bayarri Cárdenas)