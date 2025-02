Trump resta importancia los supuestos planes de la ue de frenar las importaciones de alimentos

Por Andrea Shalal

WEST PALM BEACH, FLORIDA, 17 feb (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia el domingo a la supuesta presión de la Unión Europea para bloquear las importaciones de soja estadounidense y otros alimentos fabricados con estándares diferentes, y advirtió de que tal medida solo perjudicaría a la propia Europa.

Trump, en declaraciones a la prensa tras un viaje relámpago a Daytona Beach para asistir a la carrera automovilística Daytona 500, dijo que Estados Unidos mantenía sus planes de empezar a aplicar aranceles recíprocos. "Eso está bien; no me importa. Que lo hagan, que lo hagan. Solo se perjudican a sí mismos si lo hacen", dijo. El Financial Times había informado el domingo que la Comisión Europea acordaría la próxima semana explorar límites estrictos a la importación de ciertos alimentos fabricados con diferentes estándares en un esfuerzo por proteger a sus agricultores, en la misma línea que la política comercial recíproca de Trump. Los primeros objetivos podrían incluir cultivos estadounidenses tales como la soja cultivada con pesticidas que los agricultores de la UE no pueden usar, según la información, que cita a tres fuentes no identificadas. A preguntas anteriores relativas a esta información, un cargo de la Casa Blanca dijo que Trump luchaba por un comercio justo y recíproco y que defendería a los agricultores estadounidenses. "Seguiremos buscando abrir mercados en todo el mundo para productos estadounidenses de alta calidad", dijo esta fuente. La tensión entre Estados Unidos y la UE es elevada tras la decisión de Trump de imponer aranceles del 25% al acero y el aluminio a partir del 12 de marzo, aranceles recíprocos a partir de abril y aranceles por separado a los automóviles, los productos farmacéuticos y los chips semiconductores. Todos esos aranceles se acumularían, según han dicho responsables estadounidenses. Está previsto que el comisario de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, viaje a Washington el lunes para reunirse con funcionarios estadounidenses sobre la nueva política comercial, según informó la Comisión Europea. Sefcovic, que mantuvo una primera llamada telefónica con sus homólogos estadounidenses la semana pasada, tiene previsto hablar el miércoles en el laboratorio de ideas American Enterprise Institute, estrechamente alineado con el Partido Republicano de Trump. (Información de Andrea Shalal en West Palm Beach (Florida) y Nilutpal Timsina en Bengaluru; edición de William Mallard, Lisa Shumaker y Marguerita Choy; edición en español de Jorge Ollero Castela)