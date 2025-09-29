Trump reta a los palestinos a "asumir la responsabilidad de su destino"

WASHINGTON, 29 sep (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retó este lunes a los palestinos a "asumir la responsabilidad de su destino", presionando para que acepten un acuerdo de paz con Israel que, según dijo, crearía las condiciones para una seguridad israelí duradera.

"Hay muchos palestinos que desean vivir en paz", dijo Trump junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca.

"Desafío a los palestinos a que asuman la responsabilidad de su destino, porque eso es lo que les estamos dando".

"Si la Autoridad Palestina no completa las reformas que he planteado... sólo podrán culparse a sí mismos", añadió Trump.

