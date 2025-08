Trump retira ayudas para investigación a la Universidad de California por "antisemitismo" y "sesgos"

MADRID, 2 Ago. 2025 (Europa Press) - La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha suspendido algunos fondos de investigación concedidos a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) debido a preocupaciones relacionadas con muestras de antisemitismo y parcialidad en el campus, según han informado las autoridades académicas de la que es una de las instituciones públicas más reconocidas del país. "Recientemente, hemos recibido la notificación de que el Gobierno federal suspende ciertos fondos de investigación a UCLA. Esto no solo representa una pérdida para nuestro profesorado e investigadores, sino también para las personas de todo el país que dependen de los avances e innovaciones que se originan aquí", ha lamentado el rector de la universidad, Julio Frenk, en un anuncio realizado vía X. Respecto a la acusación de "antisemitismo y sesgo" como razones para la suspensión de fondos, Frenk ha insistido en que comparte "el objetivo de erradicar el antisemitismo", comportamiento que "no tiene cabida en el campus ni en la sociedad", ha manifestado su "compromiso personal de combatir el fanatismo en todas sus formas". El rector ha advertido de que la mencionada suspensión podría poner en riesgo cientos de subsidios procedentes del Departamento de Energía, la Fundación Nacional de Ciencias y los Institutos Nacionales de Salud, entre otras instituciones. PLANES DE CONTINGENCIA No obstante, el responsable de la institución académica ha aseverado que la universidad "se ha estado preparando" para anuncios gubernamentales como este y ha revelado que cuentan con "planes de contingencia listos" y que están "haciendo todo lo posible" para responder a este "difícil momento". "Lidero un equipo enfocado en la investigación que se reúne todos los días y estaremos en comunicación constante a medida que avancemos. Este es un momento difícil, pero conozco (nuestro) espíritu. Hemos enfrentado desafíos serios antes, y los superamos porque permanecemos unidos. Somos una sola UCLA", ha afirmado sin ocultar su preocupación ante una retirada de fondos que afecta a áreas que considera deberían ser "prioridades nacionales". En esta línea, Frenk ha incidido en que la supresión del financiamiento a "investigaciones que salvan vidas" no es en absoluto la forma de "resolver las acusaciones de discriminación". "Cada día, la investigación en UCLA salva vidas y sirve a nuestras comunidades. Y las subvenciones que recibimos conducen a descubrimientos médicos, avances económicos, una mejor seguridad nacional y mayor competitividad global", ha agregado. La decisión del Ejecutivo estadounidense tiene lugar en un contexto de marcado por el endurecimiento de las normas de derechos civiles aplicadas por el Gobierno federal en instituciones de educación superior, a raíz del clima de creciente tensión vivido en los campus universitarios en relación con el conflicto en Gaza. En concreto, la congelación de fondos a UCLA es resultado de una investigación que concluyó que la universidad violó leyes federales de derechos civiles al no responder adecuadamente a incidentes de acoso antisemita. Así las cosas, esta misma semana la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia acusó a la institución de actuar con "indiferencia deliberada" frente a denuncias de hostigamiento hacia estudiantes judíos e israelíes, tras los ataques del 7 de octubre de 2023 —que dejaron unos 1200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el Gobierno israelí— y la ofensiva posterior contra Gaza, que ha dejado hasta la fecha cerca de 60.300 palestinos muertos, según las autoridades sanitarias del enclave palestino.