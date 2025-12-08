Trump revela plan de ayuda de US$12.000 millones para agricultores golpeados por guerra comercial

(Agrega detalles con presentación de plan de ayuda)

Por Steve Holland y Leah Douglas

WASHINGTON, 8 dic (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el lunes un paquete de ayuda de US$12.000 millones para los agricultores estadounidenses, el último esfuerzo del Gobierno para apoyar a un sector político clave afectado por las consecuencias financieras de sus políticas comerciales.

Grupos agrícolas y legisladores republicanos de estados agrícolas han solicitado la ayuda, en parte, para apoyar a los agricultores con la compra de semillas, fertilizantes y otros gastos para la temporada de cultivo del próximo año.

El paquete de ayuda, que según Trump provendrá de los ingresos arancelarios, busca apoyar a un bloque electoral crucial que, en gran medida, lo ha apoyado a pesar de enfrentar miles de millones de dólares en pérdidas de ventas debido a su guerra comercial con China.

Trump anunció la ayuda en una mesa redonda en la Casa Blanca junto con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, y miembros del Congreso. Productores de maíz, algodón, sorgo, soja, arroz, ganado, trigo y papa asistieron a la mesa redonda, según un funcionario de la Casa Blanca.

"Este alivio brindará la tan necesaria certeza a los agricultores mientras comercializan la cosecha de este año y anticipan las cosechas del próximo año, y les ayudará a continuar sus esfuerzos para reducir los precios de los alimentos para las familias estadounidenses", dijo Trump.

Rollins indicó que US$11.000 millones de la ayuda se destinarán a los agricultores de cultivos en hileras y se desembolsarán antes del 28 de febrero. El Gobierno está reteniendo los US$1.000 millones restantes para frutas, verduras y otros cultivos para ultimar los detalles, añadió Rollins.

Bessent afirmó que los pagos serán un "puente de liquidez durante un período de ajuste" para apoyar a los agricultores hasta que vean los beneficios de los acuerdos comerciales y otras políticas de Trump.

Se esperaba que Washington anunciara en octubre un rescate agrícola de hasta US$15.000 millones. Rollins dijo anteriormente que el cierre del Gobierno federal durante 43 días había retrasado la implementación.

Los agricultores se han enfrentado a mayores costos de insumos agrícolas como semillas y fertilizantes, algo que la administración Trump afirma estar analizando. Los productores de soja prevén en 2025 su tercer año consecutivo de pérdidas, según la Asociación Americana de la Soja.

Trump afirmó en la Casa Blanca que ayudaría aún más a los agricultores eliminando muchas regulaciones ambientales para la maquinaria agrícola y que esperaba que fabricantes como John Deere redujeran los precios de los equipos.

"Los equipos agrícolas se han encarecido demasiado, y en gran parte se debe a que les imponen estos excesos ambientales, que no hacen nada más que complicar las cosas", declaró Trump.

John Deere no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Trump también indicó que le ha pedido al presidente chino, Xi Jinping, que aumente el acuerdo de compra de soja negociado recientemente con China. "Creo que va a hacer más de lo que prometió", dijo Trump. (Reporte de Steve Holland, Leah Douglas y Doina Chiacu en Washington y Bhargav Acharya en Toronto; Escrito por Doina Chiacu y Leah Douglas; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Manuel Farías)