Trump: revocar licencias a TV que considera hostiles

ABC y NBC en la mira: “Una amenaza para nuestra democracia”

El presidente de Estados Unidos Donald Trump
Trump: revocar licencias a TV que considera hostiles

“A pesar de su enorme popularidad y, según muchos, de uno de los mejores ocho meses de la historia presidencial”, escribe en la red social Truth, “las noticias falsas de ABC y NBC, dos de las peores y más sesgadas cadenas de televisión de la historia, están reportando el 97% de las historias negativas sobre mí. Si así fuera, simplemente serían un brazo del Partido Demócrata y, según muchos, la FCC (ente estatal, NDR) debería revocarles sus licencias”.

“Estaría totalmente a favor porque son tan sesgadas y falsas que representan una verdadera amenaza para nuestra democracia!”, afirmó el presidente. “Por qué”, continuó Trump en otra publicación, “los canales de noticias falsas de ABC y NBC, dos de las peores y más sesgadas cadenas de televisión del mundo, no pagan millones de dólares al año en licencias? Deberían perder su licencia por su cobertura injusta de republicanos y/o conservadores, pero como mínimo, deberían pagar una suma considerable por el privilegio de usar las ondas más valiosas, donde y cuando quieran! El periodismo corrupto no debería ser recompensado, debería ser clausurado!!!”. (ANSA).

