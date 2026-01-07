Trump, "Rusia y China no temen a la OTAN sin Estados Unidos"

"Rusia y China no tienen ningún temor de la OTAN sin Estados Unidos, y dudo que la OTAN estuviera ahí para nosotros si realmente la necesitáramos", escribió Trump en su red social Truth.

El mandatario sostuvo que, pese a ello, Estados Unidos "siempre estará del lado de la OTAN, incluso si ellos ya no están para nosotros", y aseguró que "la única nación que China y Rusia temen y respetan es el presidente de Estados Unidos".

Trump volvió además a atribuirse un rol decisivo en el conflicto en Europa del Este. "Sin mi participación, Rusia tendría hoy toda Ucrania", afirmó, y añadió que fue él quien "por sí solo puso fin a ocho guerras".

En el mismo mensaje, el presidente recordó que Noruega, país miembro de la OTAN, "estúpidamente decidió no darme el Premio Nobel de la Paz", aunque aclaró que "eso no importa". "Lo que importa es que salvé millones de vidas", concluyó. (ANSA).