Trump sacará a Vietnam de lista de países con acceso vetado a tecnología de EEUU, según Hanói

El presidente Donald Trump le dijo al máximo líder de Vietnam, To Lam, que dará "instrucciones a las agencias pertinentes" para eliminar al país asiático de la lista de naciones con acceso restringido a las tecnologías avanzadas de Estados Unidos, anunció este sábado Hanói.

Los dos líderes se encontraron en persona por primera vez en la Casa Blanca el viernes, después de que Lam asistiera en Washington a la reunión inaugural de la "Junta de Paz" creada por el mandatario estadounidense.

"Trump dijo que dará instrucciones a las agencias pertinentes para que retiren pronto a Vietnam de la lista de control estratégico de exportaciones", informó el sitio web de noticias del gobierno vietnamita.

Los dos países se encontraban inmersos en prolongadas negociaciones comerciales cuando la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el viernes que muchos de los aranceles generales de Trump son en parte ilegales.

Como muestra de los acercamientos, tres aerolíneas vietnamitas habían anunciado esta semana compras por valor de casi 37.000 millones de dólares, en una serie de contratos firmados con empresas aeroespaciales estadounidenses.

Cuando Trump anunció originalmente sus gravámenes en abril, Vietnam era el tercer país con mayor superávit comercial con Estados Unidos, después de China y México, y fue objeto de unas de las tarifas más altas del magnate republicano.

En julio, Hanói consiguió que Washington redujera las tasas aduaneras de más del 40% a un mínimo del 20%, a cambio de abrir su mercado a los productos estadounidenses, incluidos los automóviles.

Trump aprobó el viernes un arancel del 10% para todos los países, horas después del revés judicial infligido a su política arancelaria en la Corte Suprema.