Trump sale en defensa de Pam Bondi tras las acusaciones de falta de transparencia en el caso Epstein

MADRID, 13 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado que la fiscal general del país norteamericano, Pam Bondi, está realizando un "trabajo fantástico", saliendo así en su defensa en medio de acusaciones por parte de integrantes de movimiento MAGA ('Make America Great Again') de falta de transparencia en el caso del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. "Estamos en un equipo, MAGA, y no me gusta lo que está pasando. Tenemos una Administración perfecta, (...) y la 'gente egoísta' está tratando de perjudicarla, todo por un tipo que nunca muere, Jeffrey Epstein", ha señalado el mandatario estadounidense en un mensaje desde su cuenta de Truth Social. La Policía Federal de Estados Unidos (FBI) y el Departamento de Justicia determinaron este lunes que la muerte de Epstein en agosto de 2019 en su celda de la prisión de Manhattan --encarcelado apenas unas semanas antes por el delito de tráfico sexual de menores-- se debió a un suicidio, despejando así las dudas y conspiraciones que sobrevuelan sobre las causas de su fallecimiento. Igualmente, las autoridades aseguraron que no existe una "lista de clientes" --conocida como 'lista Epstein'-- que recoja los nombres de todas las personas involucradas en las fiestas organizadas por el magnate y en la red de tráfico de menores. Este carpetazo a la investigación, que fue solicitada por el propio Trump, ha suscitado críticas en el interior del movimiento MAGA que, tras años de teorías acerca de este caso, señalan falta de transparencia por parte de la fiscal general. Trump ha vinculado los documentos sobre el caso Epstein a la anterior Administración demócrata, quitando hierro a la cuestión de que no se hagan públicos. "¿Por qué estamos dando publicidad a los archivos escritos por Obama, la corrupta Hillary, Comey, Brennan y los perdedores y criminales de la Administración Biden?", ha espetado. "Si había algo ahí que pudiera haber perjudicado al Movimiento MAGA, ¿por qué no lo usaron?", ha indicado el inquilino de la Casa Blanca para tratar de acallar a quienes cuestionan su confianza. En este sentido, ha considerado que este asunto forma parte de una estrategia para desestabilizar a su Gobierno, a pesar del "éxito" que, según Trump, está teniendo en sus primeros seis meses de mandato. GRIETA ABIERTA CON EL FBI Las críticas han recaído sobre el jefe del FBI, Kash Patel, y su 'número dos', Dan Bongino, quienes, según informaciones recogidas por medios estadounidenses, estarían planeando dejar sus cargos debido a la actuación de Pam Bondi y tras una tensa reunión este miércoles entre Bondi y Bongino, que habría versado sobre las intenciones de los altos mandos del FBI de dar mayor recorrido a las investigaciones sobre Epstein. Kash Patel y el FBI deben centrarse en investigar el fraude electoral, la corrupción política, ActBlue, las elecciones amañadas y robadas de 2020 y en arrestar a matones y criminales, en lugar de pasar mes tras mes revisando solo los mismos documentos de siempre, inspirados por la izquierda radical", ha aseverado Trump. Así, los críticos del movimiento MAGA han polarizado la situación asegurando que Bondi y los responsables del FBI no pueden seguir perteneciendo a la misma Administración, pidiendo la salida de la fiscal general. "¡Despidan a Bondi! ¡Quédense con Dan y Kash!", ha publicado el excongresista norteamericano George Santos en un mensaje en su cuenta de X. "El Departamento de Justicia ahora está sumido en el caos y está en modo de preservación, intentando conseguir que Kash Patel y el FBI defiendan a Scam Blondi (Pam Bondi) y difundan su falsa narrativa de que no hay desacuerdo entre Blondi, Bongino y Kash", ha afirmado la activista conservadora del MAGA, Laura Loomer. Pide a Bondi investigar fraude electoral Para el líder republicano, la Fiscalía debe investigar las elecciones de 2020 --que Trump perdió contra el expresidente demócrata Joe Biden y que finalmente desembocaron en el asalto al Capitolio-- y que tilda de fraude, algo que también habrían intentado los demócratas en los comicios de 2024, en los que él resultó vencedor. "Mantengamos las cosas así y no perdamos tiempo ni energía en Jeffrey Epstein, alguien a quien nadie le importa", ha concluido tras pedir que dejen a Pam Bondi hacer su trabajo.