Trump se compromete a buscar la paz entre Rusia y Ucrania, según CBS News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que sigue comprometido con la búsqueda de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania a pesar de la creciente incertidumbre sobre la perspectiva de conversaciones cara a cara entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, informó CBS News el jueves.

"Lo he estado observando, lo he estado viendo, y he estado hablando de ello con el presidente Putin y el presidente Zelenski", dijo Trump en una entrevista telefónica con CBS News el miércoles. "Algo va a ocurrir, pero todavía no están preparados, pero algo va a ocurrir. Vamos a conseguirlo".

Trump dijo el miércoles que planea mantener conversaciones sobre la guerra en Ucrania en los próximos días después de que su cumbre de Alaska con Putin en agosto no lograra un gran avance. Un representante de la Casa Blanca dijo que se espera que Trump hable por teléfono el jueves con Zelenski.

Putin también dijo el miércoles que está dispuesto a reunirse con Zelenski si el presidente ucraniano viene a Moscú, pero que cualquier reunión de este tipo tenía que estar bien preparada y conducir a resultados tangibles. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano rechazó la sugerencia de Moscú como sede de dicha reunión.

Trump dijo a CBS News que no está contento con la masacre entre Rusia y Ucrania, pero que seguirá presionando para lograr un acuerdo de paz.

"Creo que vamos a arreglarlo todo. Francamente, pensé que el asunto de Rusia habría sido de los más fáciles que he detenido, pero parece ser algo un poco más difícil que algunos de los otros", dijo.

Trump se ha sentido frustrado por su incapacidad para conseguir detener los combates, que comenzaron con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, después de que inicialmente predijera que sería capaz de poner fin a la guerra rápidamente cuando asumió el cargo en enero. (Información de Rishabh Jaiswal en Bengaluru; edición de Kim Coghill y Lincoln Feast; edición en español de Paula Villalba)