Trump se dirige a Tokio para conversaciones sobre comercio y seguridad antes de la cumbre con Xi

Por John Geddie, Tim Kelly y Trevor Hunnicutt

TOKIO/KUALA LUMPUR, 27 oct (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió el lunes hacia Tokio, donde tenía previsto reunirse con el emperador de Japón y la recién elegida primera ministra, Sanae Takaichi, en el marco de un viaje por Asia con el objetivo de asegurar acuerdos comerciales, inversiones y un mayor gasto en defensa.

Trump, en su viaje más largo al extranjero desde que asumió el cargo en enero, anunció una serie de acuerdos con países del Sudeste Asiático y supervisó la firma de un acuerdo de alto el fuego entre Tailandia y Camboya durante su primera parada en Malasia.

Se espera que su viaje concluya el jueves en una cumbre con el presidente chino, Xi Jinping, en Corea del Sur, en la que las dos mayores economías del mundo tratarán de evitar una escalada de su guerra comercial.

Aunque Trump ya ha conseguido una promesa de inversión de US$550.000 millones de Japón a cambio de un respiro en los castigadores aranceles a la importación, Takaichi espera impresionar aún más a Trump con promesas de compra de camionetas, soja y gas estadounidenses.

"Acabo de salir de Malasia, un gran País muy vibrante. Se han firmado importantes Acuerdos Comerciales y de Tierras Raras, y ayer, lo más importante, firmado el Tratado de Paz entre Tailandia y Camboya. ¡NO A LA GUERRA! Millones de vidas salvadas", dijo Trump en una publicación en Truth Social poco antes de su partida.

"Es un gran honor haber conseguido esto. Ahora, ¡¡¡a Japón!!!". Takaichi, que se convirtió en la primera mujer primera ministra de Japón la semana pasada, le dijo a Trump que el fortalecimiento de la alianza de sus países era su "máxima prioridad" en su primera llamada telefónica el sábado.

Miles de policías han sido desplegados por toda la capital japonesa para la llegada de Trump, con la detención de un hombre armado con un cuchillo frente a la embajada de EEUU el viernes y una protesta anti-Trump prevista en el centro de Shinjuku añadiendo tensión.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, y su homólogo japonés, Ryosei Akazawa, artífices del acuerdo arancelario acordado en julio, tienen previsto celebrar un almuerzo de trabajo el lunes. También se espera que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que viaja con Trump junto al secretario de Estado, Marco Rubio, se reúna por primera vez con su Satsuki Katayama. (Información de Tim Kelly y John Geddie en Tokio y Trevor Hunnicut en Kuala Lumpur; información adicional de Antoni Slodkowski y Laurie Chen en Pekín y Jihoon Lee y Ju-min Park en Seúl; edición de Lincoln Feast; editado en español por Patrycja Dobrowolska)