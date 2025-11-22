Trump se enfrenta a la misma realidad que Biden: estadounidenses desprecian los precios más altos

Por Andrea Shalal y Howard Schneider

WASHINGTON, 22 nov (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo campaña con la promesa de reducir los precios al consumo que se dispararon durante el mandato de Joe Biden, pero ahora se enfrenta a la misma dura realidad que persiguió a su predecesor: una vez que los precios suben, rara vez bajan, y sus compatriotas odian los precios más altos.

Trump puede estar cometiendo ahora algunos de los mismos errores que Biden, como restar importancia al impacto del alza de precios en los hogares y recurrir a las inversiones empresariales para impulsar el empleo y los salarios, una estrategia que tarda años en dar resultado. En repetidas ocasiones en los últimos días, incluso al comienzo de una visita de Estado del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, Trump promocionó lo que él dice que son billones de dólares en nuevas inversiones que crearán puestos de trabajo, mientras dice que la inflación está bajo control, apoyándose en los precios relativamente bajos de la gasolina como su principal prueba.

"Es inquietantemente similar", dijo Michael Strain, jefe de estudios de política económica del conservador American Enterprise Institute. "El error que ambos cometen es no aceptar la realidad de la vida, la realidad de la política: que al pueblo estadounidense realmente le preocupa que los precios suban con rapidez".

La inflación está a la baja, en torno al 3% anual frente a más del 9% en su punto álgido durante el mandato de Biden. No obstante, los bienes -los que están sujetos a los aranceles de Trump en particular- cuestan más que antes, y las ganancias salariales para muchos se han visto compensadas en gran medida por los precios más altos.

Los precios de los alimentos se están impulsando al alza, liderados por artículos que a los estadounidenses les encanta consumir, como los aumentos de casi el 15% para la carne de vacuno, el 7% para los plátanos y más del 20% para el café, según los últimos datos del Índice de Precios al Consumidor.

Los precios de las herramientas y ferretería -en gran parte importadas- son un 6,2% más altos que hace un año, su mayor avance en más de dos años, mientras que los artículos de limpieza como las toallas de papel son un 5,5% más caros, la mayor subida desde diciembre de 2023.

La creciente frustración por la gestión de Trump de la economía está reduciendo su índice de aprobación, un hecho que el mandatario reconoció esta semana. Un sondeo de Reuters/Ipsos reveló que, con sólo un 38%, su índice de aprobación es el más bajo desde su llegada al poder.

Otras medidas de satisfacción de los consumidores también son bajas, en gran parte debido a los precios. El Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan se hundió en noviembre hasta su segundo nivel más bajo de la historia, con caídas en todos los niveles.

En el caso de los independientes -un electorado fundamental para las esperanzas de cualquiera de los partidos de ganar las elecciones nacionales-, noviembre marcó un mínimo histórico. Incluso los republicanos se mostraron descontentos, registrando el mayor declive de la confianza en año y medio.

La cena de Acción de Gracias ilustra el problema. La American Farm Bureau Federation estima que este año costará un 5% menos que en 2024, gracias a los grandes descuentos para los pavos, pero esa cifra sigue siendo un 13% más cara que en 2019, antes de la pandemia del COVID-19. La mitad de los otros alimentos de la comida, incluidas las batatas, los guisantes congelados y un aperitivo de bandeja de verduras frescas, cuestan más que en 2024.

La desafección por la economía impulsó la victoria de Trump el año pasado, pero ese apoyo no está garantizado, como se ha visto en las pérdidas republicanas en las elecciones estatales y locales de este mes.

Deseoso de evitar nuevas derrotas en las legislativas de 2026, Trump planea visitar los estados disputados en los próximos meses, centrándose en los recortes de impuestos sobre las horas extraordinarias, las propinas y la Seguridad Social, la desregulación y una reducción de los precios de las medicinas que, según su administración, podrían aumentar el poder adquisitivo de los estadounidenses.

"El presidente sabe que tiene una fórmula económica probada que funciona. Lo hizo en su primer mandato", dijo esta semana un alto funcionario de la Casa Blanca. "Solo va a llevar más tiempo".

RETIRADA DE ARANCELES

Trump retiró la semana pasada los aranceles a cientos de alimentos, entre ellos el café y los plátanos, y también habló de enviar cheques de US$2.000 financiados con los gravámenes a los hogares de ingresos bajos y medios. También sugirió que las hipotecas a 50 años podrían hacer más asequible la compra de vivienda, una idea que los expertos tachan de más cara a largo plazo.

Trump, multimillonario, no tuvo en cuenta las preocupaciones de los estadounidenses hasta hace poco, según Strain, recordando sus comentarios de abril, cuando admitió que sus aranceles podrían hacer que los padres sólo pudieran permitirse unas pocas muñecas para sus hijas en lugar de 30.

Ahora se aferra a nuevas políticas para hacer frente a los altos costos con mayor rapidez, al tiempo que presiona a la Reserva Federal para que recorte las tasas de interés, aunque han surgido pocos detalles.

Tanto Trump como Biden pusieron el poder del monedero del Gobierno al servicio de la expansión de la fabricación, pero esas inversiones tardan en generar empleo y a veces los compromisos se desvanecen.

En 2024, Biden promocionó un nuevo centro de datos de Microsoft de US$3.300 millones en Wisconsin, donde años antes Trump había celebrado una inversión de US$10.000 de la taiwanesa Foxconn que nunca cumplió su promesa de crear 13.000 nuevos puestos de trabajo.

Trump también está impulsando inversiones corporativas masivas en inteligencia artificial, que podrían impulsar el crecimiento pero también reducir la mano de obra humana. Los inversores también temen que se esté formando una burbuja de IA, otro riesgo.

Tanto Trump como Biden culparon a las empresas cárnicas de los elevados precios de la carne y buscaron formas de reducir los costes de la atención sanitaria, otro punto delicado, y se esperan más anuncios de Trump al respecto.

Scott Lincicome, del Instituto Cato, señaló que los precios no suelen bajar una vez que suben. "Lo mejor que se puede esperar es que se estabilicen y los salarios se recuperen, y entonces uno vuelve a sentirse rico", indicó.

"Los políticos quieren soluciones fáciles. Quieren hacerse la foto. Quieren ceremonias de inauguración", dijo, señalando que la mayoría de los estadounidenses quieren un crecimiento estable y sin dramas.

Muchos estadounidenses también están descontentos con los aranceles, comentó Lincicome, pero Trump no muestra signos de eliminarlos más allá de exenciones selectas.

Trump también está pregonando estimaciones poco realistas de un crecimiento económico del 6% el próximo año, dijo Lincicome, incluso en una reciente cena con directores ejecutivos de Wall Street. En su opinión, llegar al 4% previsto por el principal asesor económico de Trump, Kevin Hassett, ya sería un gran logro.

Ben Harris, exfuncionario del Tesoro de Biden que ahora trabaja en la Brookings Institution, reconoció que el hecho de que el equipo de Biden calificara la inflación de "transitoria" fue desafortunado.

No obstante, señaló que no es creíble que Trump culpe de las presiones sobre los precios a Biden casi un año después de asumir el cargo, sobre todo porque sus aranceles, la represión de la inmigración y la presión sobre la Fed pueden ser una receta para impulsar la inflación.

"Deberían haber esperado esto", dijo. "Si su objetivo es deslocalizar la fabricación, por supuesto que va a ser más caro porque la razón por la que se deslocalizó en primer lugar fue porque las corporaciones querían bajar los precios", indicó.

A diferencia de 2019, durante el primer mandato de Trump, cuando los aranceles sobre los refrigeradores y otros artículos se trasladaron con rapidez a los consumidores, los precios se mantuvieron esta vez estables durante más tiempo, pero Goldman Sachs y otros bancos esperan un traspaso completo el próximo año, lo que podría alimentar la angustia de los consumidores antes de las elecciones de mitad de mandato de 2026.

(Editado en español por Carlos Serrano)